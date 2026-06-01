השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: "לראשונה מזה 18 שנה"

השירות המטאורולוגי מסכם את חודש מאי החולף, ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות בחודש הקרוב

השירות המטאורולוגי מפרסם היום (שני) את סיכום חודש מאי, וממנו עולה כי החודש החולף היה קר מהממוצע במידה ניכרת. ברמה הכלל-ארצית, מדובר בחודש מאי הקר ביותר שנמדד בישראל מאז שנת 2008.

הקרירות הורגשה בצורה בולטת במיוחד באזור צפון הארץ, שם נמדדו בשעות היום טמפרטורות הנמוכות ב-3 עד 4 מעלות צלזיוס מהממוצע הרב-שנתי. בהשוואה לנתוני העבר, מדובר בחודש מאי הקריר ביותר באזור הצפון מאז שנת 1993.

האביב הקר ביותר מזה כרבע מאה

המגמה הקרירה של מאי לא הגיעה בחלל ריק. לפי נתוני השירות המטאורולוגי, גם החודשים מרץ ואפריל היו מתחת לממוצע, מה שהוביל לכך שאביב 2026 כולו הוגדר כקר במידה יוצאת דופן.

בהשוואה היסטורית, ברמה הארצית מדובר באביב הקר ביותר שנרשם בישראל מאז אביב שנת 2000. באזורי פנים הארץ המצב קיצוני אף יותר, שם מדובר באביב הקר ביותר מאז שנת 1997.

גשמים חריגים בצפון, יובש במרכז ובדרום

בגזרת המשקעים, כמויות הגשם במהלך מאי היו גדולות יחסית לחודש זה בצפון הארץ, כאשר בחלק מהאזורים נמדדו כמויות של בין 20 ל-40 מילימטרים. לעומת זאת, במרכז הארץ ובדרומה כמעט ולא ירדו משקעים, ואם ירדו הרי שמדובר בכמויות קטנות בלבד.

מרבית הגשמים התרכזו באירוע מערכת מרכזי בתחילת החודש (בין ה-4 ל-5 במאי). אירוע זה התאפיין במאפיינים חורפיים יוצאי דופן לעונה, שלוו בטמפרטורות נמוכות במיוחד וברוחות חזקות. מערכת גשם נוספת פקדה את האזור בשלב מאוחר יותר של החודש (בין ה-20 ל-21 במאי), אך הכמויות שנמדדו בה היו קטנות יותר.