ליד הקפה או סתם לנשנוש: מאפינס ביתיים ב-20 דקות

מאפינס ביתיים, רכים ואווריריים, עם טעם ונילי עדין ותוספת שאפשר להתאים למה שמתחשק - אוכמניות רעננות או שוקולד צ'יפס עשיר. מתכון פשוט שמצליח כמעט תמיד ומתאים לבוקר, לקפה של אחר הצהריים או לקופסה לדרך.
מצרכים (לכ-12 מאפינס)
- 2 כוסות קמח לבן
- 1 כף אבקת אפייה
- רבע כפית מלח
- 3/4 כוס סוכר
- 2 ביצים בגודל L
- 1 כפית תמצית וניל איכותית
- 1/2 כוס שמן
- 1 כוס חלב
- 1 כוס אוכמניות טריות או קפואות (אם קפואות - לא להפשיר מראש)
או
- 1 כוס שוקולד צ'יפס מריר או לבן
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית מאפינס.
- בקערה גדולה מערבבים קמח, אבקת אפייה, מלח וסוכר.
- בקערה נפרדת טורפים ביצים, שמן, חלב ותמצית וניל.
- מוסיפים את החומרים הרטובים ליבשים ומערבבים בעדינות רק עד שהבלילה מתאחדת.
- מקפלים פנימה את האוכמניות או השוקולד צ'יפס.
- ממלאים את השקעים עד כ-3/4 גובה.
- אופים כ-20 דקות, עד שהמאפינס תפוחים וזהובים.
טיפ קטן
אם בוחרים באוכמניות, כדאי לערבב אותן עם כפית קמח לפני ההוספה לבלילה - כך הן מתפזרות טוב יותר ולא שוקעות לתחתית בזמן האפייה.
