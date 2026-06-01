ליד הקפה או סתם לנשנוש: מאפינס ביתיים ב-20 דקות

מאפינס ביתיים, רכים ואווריריים, עם טעם ונילי עדין ותוספת שאפשר להתאים למה שמתחשק - אוכמניות רעננות או שוקולד צ'יפס עשיר. מתכון פשוט שמצליח כמעט תמיד ומתאים לבוקר, לקפה של אחר הצהריים או לקופסה לדרך.

מצרכים (לכ-12 מאפינס)

2 כוסות קמח לבן

1 כף אבקת אפייה

רבע כפית מלח

3/4 כוס סוכר

2 ביצים בגודל L

1 כפית תמצית וניל איכותית

1/2 כוס שמן

1 כוס חלב



1 כוס אוכמניות טריות או קפואות (אם קפואות - לא להפשיר מראש)

או

או 1 כוס שוקולד צ'יפס מריר או לבן

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית מאפינס. בקערה גדולה מערבבים קמח, אבקת אפייה, מלח וסוכר. בקערה נפרדת טורפים ביצים, שמן, חלב ותמצית וניל. מוסיפים את החומרים הרטובים ליבשים ומערבבים בעדינות רק עד שהבלילה מתאחדת. מקפלים פנימה את האוכמניות או השוקולד צ'יפס. ממלאים את השקעים עד כ-3/4 גובה. אופים כ-20 דקות, עד שהמאפינס תפוחים וזהובים.

טיפ קטן

אם בוחרים באוכמניות, כדאי לערבב אותן עם כפית קמח לפני ההוספה לבלילה - כך הן מתפזרות טוב יותר ולא שוקעות לתחתית בזמן האפייה.