פיקוד העורף בהודעה חשובה: "החל ממחר"

פיקוד העורף פרסם הערב הודעה בה הוא מודיע על שינוי מיידי שיחל ממחר

ראש עיריית קריית ביאליק, אלי דוקורסקי, יחד עם פיקוד העורף, פרסם הודעה חשובה ורשמית המופנית לתושבי העיר, ובה עדכון על אודות שינוי משמעותי בהנחיות פיקוד העורף הנוגעות למרחב העירוני.

על פי הודעת ראש העיר, החל ממחר (יום שלישי, 02.06) בשעה 16:00, יוארך זמן ההתגוננות הנדרש מן התושבים בעת קבלת התרעה על ירי תלול מסלול מלבנון. זמן התגובה, שעמד עד כה על 60 שניות, יעודכן ויעמוד מעתה על 90 שניות (דקה וחצי).

דוקורסקי הבהיר בפנייתו כי הודעה מסודרת ורשמית המפרטת את הנושא תופץ מחר באופן מרוכז דרך פלטפורמות התקשורת של דובר צה"ל, במועד שבו השינוי המבצעי ייכנס לתוקפו הרשמי.