חיזוק משמעותי: הבכיר הבטחוני מצטרף למפלגת הדמוקרטים

סגן ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, ערן עציון, הודיע על הצטרפותו הרשמית למפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן, ויתמודד בפריימריז הקרובים שייערכו בה.

במפלגה מציינים כי עציון מביא עמו למגרש הפוליטי ניסיון עשיר ורב-שנים בזירה הציבורית והביטחונית. בעברו שימש כאיש ביטחון בכיר וכדיפלומט, והוא נחשב למומחה בתחום הדיפלומטיה האזורית. כעת, לאחר שנים של עשייה מקצועית במערכות המדינה, הוא שואף להשתלב ברשימת המפלגה לכנסת.

כזכור, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, שלח אמש מסר תקיף לשותפיו הפוטנציאליים במהלך ועידת המפלגה והבהיר כי תמיכת מפלגתו אינה מונחת בכיסו של אף מועמד. "הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטים", הצהיר גולן מעל במת הוועידה, "אני לא מבטיח שנמליץ על המפלגה הגדולה בגוש, אלא על מי שיסכים לערכים שלנו ולדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד".

על פי דיווח של אילי זילברברג, כתב "ישראל היום", האמירות הדרמטיות הללו מציבות סימני שאלה סביב עתיד המלצות גוש המרכז-שמאל לאחר הבחירות.

משמעות פוליטית: פגיעה ישירה בבנט

ההצהרה הזו של גולן מהווה מכה פוליטית קשה בעיקר לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שמנסה למצב את עצמו כמועמד מוביל להנהגת הגוש. מבין כלל המועמדים הפוטנציאליים להרכבת הממשלה, בנט הוא הדמות המרוחקת ביותר מבחינה אידאולוגית מעמדותיו המוצהרות של גולן.

התניית ההמלצה ב"הסכמה לערכים ולדרך" של מפלגת שמאל כמו "הדמוקרטים", מערימה קשיים משמעותיים על בנט ומאותתת כי הדרך שלו לקבלת המנדט מהנשיא עלולה להיתקל במכשול מורכב מצד האגף השמאלי של הגוש.