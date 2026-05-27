יאיר גולן נבהל מהביקורת וחוזר בו: "זו הבטחה"

הרשת סוערת ביממה האחרונה, לאחר שאמש (שלישי) פורסם תיעוד בערוץ 14, בו אומר יאיר גולן כי הוא מוכן ללכת עם החרדים כדי להפיל את נתניהו סמוטריץ ובן גביר.

עוד הוא טען כי יש הרבה פופוליזם בדרישות חבריו לגוש בעניין הגיוס, וכי לא ניתן לגייס אלפי חרדים.

בתגובה, חבריו לגוש השמאל, פעילים ותומכים תקפו אותו על כך, טענו כי פרצופו האמיתי נחשף וכי אם זו דעתו האמיתית, את הקול שלהם הוא הפסיד.

כעת, נראה כי גולן נבהל מהביקורת ואומר: "החרדים יהיו בחוץ. זו הבטחה. אני מבין שערוץ 14 מנסים שוב לקחת חצאי משפטים ולהוציא דברים מהקשרם, אז אני אומר בצורה הכי ברורה: המפלגות החרדיות פסלו את עצמן. נקודה.

אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, לאן לנסוע ומה ללבוש. אי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד".