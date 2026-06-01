אחרי רשת 13: אסף רפפורט רוכש כלי תקשורת חדש

המיליארדר צפוי לסגור עסקה לרכישת קבוצת המדיה של האחים שלמה ודוד סער באמצעות קרן מריט. על פי המסתמן, עמודי הרשת של הקבוצה ימשיכו לפעול באופן עצמאי

עסקת ענק נוספת בשוק התקשורת והמדיה בישראל: המיליארדר אסף רפפורט, מי שרכש לאחרונה את רשת 13, נמצא לקראת סגירת עסקה לרכישת קבוצת "ישראל בידור".

הרכישה תתבצע באמצעות קרן "מריט" (Merit) שבבעלותו של רפפורט, כך על פי הדיווח של העיתונאי רז שכניק. קבוצת המדיה המצליחה, שנמצאת בבעלותם של האחים שלמה ודוד סער, נחשבת לאחד הכוחות החזקים ביותר בעולמות הבידור והסושיאל בישראל.

לפי התוכנית המסתמנת, גם לאחר השלמת הרכישה, עמודי הרשת הפופולריים של "ישראל בידור" ימשיכו לפעול במתכונת עצמאית בפלטפורמות החברתיות השונות. העסקה נמצאת כעת בשלבי סיכום אחרונים וצפויה להיסגר בקרוב.