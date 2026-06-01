40 שנה לפסטיבל הסטודנטים: הכוכבים, הסרטים וההפתעות

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים חוזר למהדורה חגיגית לציון 40 שנה, עם אורחי כבוד מהוליווד, הקרנות מיוחדות, תחרות ענק של כ-100 סרטים מ-20 מדינות וחשיפה ראשונה לפרויקטים המסקרנים של דור היוצרים הבא

הפסטיבל הבינלאומי ה-28 לסרטי סטודנטיות וסטודנטים יתקיים בין 23 ל-30 ביוני בסינמטק תל אביב וברחבי העיר, ובשנה שבה הוא מציין 40 שנה להיווסדו, נדמה כי מדובר באחת המהדורות השאפתניות והעשירות בתולדותיו. לצד התחרויות המסורתיות, יגיעו לישראל אורחים בכירים מתעשיית הקולנוע העולמית, יתקיימו הקרנות מיוחדות של סרטי פולחן, ותיחשף שורה ארוכה של סרטים ישראליים ובינלאומיים שעשויים להפוך לשמות המדוברים של השנים הקרובות.

בין אורחי הכבוד השנה בולטת השחקנית האמריקאית אלן גרין, כוכבת סרט הפולחן "חנות קטנה ומטריפה", שתגיע לפסטיבל לרגל הקרנה חגיגית של הסרט. לצדה יתארחו הבמאי זוכה האוסקר גיא נתיב והשחקנית והמפיקה ג'יימי ריי ניומן, שיקיימו מפגשים עם הקהל. אורח מסקרן נוסף הוא המלחין הבינלאומי יבגני גלפרין, מהשמות הבולטים כיום בעולם המוזיקה לקולנוע ולטלוויזיה, שהגיע לאחרונה גם לפסטיבל קאן עם הסרט עטור השבחים "מינוטאור".



זוכה האוסקר גיא נתיב יתארח בפסטיבל לצד שורה של יוצרים ואנשי קולנוע מהארץ ומהעולם צילום: באדיבות המצולם

כחלק מחגיגות הארבעים יתקיימו גם הקרנות מיוחדות של שני סרטים בני 40 שנה: "אוונטי פופולו" של רפי בוקאי בהשתתפות סלים דאו, ו"חנות קטנה ומטריפה" עם אלן גרין. במקביל ייערכו כיתות אמן, מפגשי תעשייה ופאנלים שיעסקו במעמדו של הקולנוע הישראלי בעולם בתקופה הנוכחית.



ישר מפסטיבל קאן: המלחין יבגני גלפרין מגיע לפסטיבל סרטי הסטודנטים צילום: אלינה ספ

אחד האירועים המסקרנים ביותר בתוכנית השנה הוא הקרנת Work in Progress ראשונה של "תיכון מגשימים", אופרת הראפ החדשה של יוצרי "העיר הזאת" עמית אולמן וג'ימבו ג'יי. הסרט, בכיכובם של אמיר בנאי, נועם קלינשטיין, יעל שלביה ומיכל ינאי, יוקרן בפני הקהל עוד לפני השלמתו, ולאחר מכן תתקיים שיחה פתוחה עם היוצרים.



הצצה ראשונה ל"תיכון מגשימים" של עמית אולמן וג'ימבו ג'יי, מהאירועים המסקרנים בתוכנית הפסטיבל צילום: מישה פלטינסקי

גם בזירת התחרויות יש השנה לא מעט סיבות לסקרנות. בתחרות הישראלית יתמודדו 23 סרטים משישה בתי ספר מובילים לקולנוע, כאשר רבים מהם עוסקים באופן ישיר או עקיף בטראומות, במלחמה ובמציאות הישראלית של השנים האחרונות. בין הסרטים שיעלו במסגרת התחרות נמצא גם "מתי יפתחו השמיים?" של לילה אביטל, יוצרת צעירה שכבר הספקתי לשמוע עליה לא מעט מילים טובות מאנשי תעשייה, שמסמנים אותה כאחת הבמאיות המבטיחות של הדור הבא.

הסרט עוקב אחר דני, צעירה החוזרת לישראל בתחילת מגפת הקורונה לאחר טיול במזרח, ומוצאת את עצמה תקועה בבית קומונה חצי נטוש. כשהיא מנסה לחדש קשר מהעבר, היא מגלה שהמציאות שונה מאוד מזו שדמיינה, ונאלצת לצאת למסע אישי של התבגרות וגילוי עצמי.



מתוך "מתי יפתחו השמיים?" של לילה אביטל, המתמודד בתחרות הישראלית בפסטיבל צילום: דניאל נחום

במסגרת התחרות העצמאית הקצרה יוקרן "עדשה" של בר כהן, אחד הסרטים המסקרנים בתוכנית. העלילה מפגישה בין אישה שמרנית המגיעה לצילומי היריון לבין צלמת טרנסית, ומפגש העבודה ביניהן הופך לעימות טעון סביב נשיות, גוף וזהות.

סרט נוסף שכדאי לשים לב אליו הוא "סוכרי" של זהר שחר וג'מאל ח'לאילה, שנבחר לתחרות הסרט העצמאי הקצר ונכלל בין 11 הסרטים שיתמודדו על הפרסים המרכזיים בקטגוריה.



מתוך "סוכרי", סרטם של זהר שחר וג'מאל ח'לאילה, המתמודד בתחרות הסרט העצמאי הקצר צילום: עודד אשכנזי

גם ניצן גלעדי, שכבר ביסס את מעמדו כאחד היוצרים הבולטים בקולנוע הישראלי, יפתח את הפסטיבל עם סרטו הקצר החדש "נחמה". הסרט, בכיכובה של ריימונד אמסלם, עוקב אחר אם היוצאת לחופשה עם בתה בניסיון לגשר על הפערים שנפערו ביניהן.

לצד התחרות הישראלית, התחרות הבינלאומית תציג 31 סרטים מ-20 מדינות שונות. בין הסרטים הבולטים ניתן למצוא את "אבא לא בבית", זוכה פרס האקדמיה האמריקאית לסרטי סטודנטים, את "סבתא שלי צנחנית" שהוקרן בפסטיבל קאן, ואת "ספידי!" הקוריאני על נער החולם להפוך לאלוף בקריאה מהירה. חמישה סרטים ישראליים יתמודדו גם במסגרת הבינלאומית, בהם "טרנטינו היקר", "הנערה הזאת", "ריו ונאפז" ו"יפה של אבא".



מתוך "טרנטינו היקר" של תמר שוורץ, המתמודד בתחרות הבינלאומית בפסטיבל צילום: מיאל לביא

מעבר לתחרויות, הפסטיבל ימשיך גם השנה במסורת אירועי הזיכרון והקהילה. תתקיים הקרנה מיוחדת של "היירספריי" לזכרה של מאיה פודר ז"ל שנרצחה בנובה, ויוענק פרס הבמאי המבטיח על שמו של יהב וינר ז"ל. בנוסף יחזור גם פרויקט "אוטובוס הסרטים", שיביא הקרנות ופעילויות קולנוע ליישובי הדרום.



מתוך "ממני, נערת מים" של קשת גדיש, המתמודד בתחרות הישראלית בפסטיבל צילום: עדי כהן

בסופו של דבר, מעבר לאורחים הבינלאומיים ולחגיגות הארבעים, הכוח האמיתי של הפסטיבל נשאר כפי שהיה תמיד: האפשרות להציץ אל דור היוצרים הבא רגע לפני שהוא פורץ קדימה. לא מעט מהשמות הגדולים של הקולנוע הישראלי התחילו כאן, ובין עשרות הסרטים שיוקרנו השנה, סביר מאוד שמסתתרים גם היוצרים שידברו עליהם בעוד עשור.



