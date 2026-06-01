מנכ"ל נצח יהודה לנתניהו: "גל המעצרים פוגע בגיוס חרדים"

מגייסי החרדים נגד הסנקציות. מנכ"ל עמותת "נצח יהודה", סא"ל במיל' יוסי לוי, פנה במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ, בדרישה לעצור באופן מידי את גל מעצרי בחורי הישיבות החרדים בתקופה האחרונה.

לוי, הפועל במשך שנים ארוכות לשילוב צעירים חרדים בשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל, מזהיר במכתבו כי החרפת הצעדים והשימוש בסנקציות ומעצרים משיגים תוצאה הפוכה, ומרחיקים את פתרון סוגיית הגיוס.

המכתב של יוסי לוי לנתניהו וכ"ץ צילום: ללא

"הדרך לחבר בין חלקי העם ולהרחיב את מעגל המשרתים אינה עוברת דרך איומים, סנקציות, מעצרים ושיח של עימות", כותב לוי. "צעדים אלו אינם מקרבים פתרון, הם מרחיקים אותו. ההתקפה הישירה על עולם התורה ובני הישיבות פוגעת באופן ישיר בגיוס חרדים לשירות משמעותי".

לוי מדגיש במכתבו כי קיימים אלפי צעירים במגזר החרדי שאינם לומדים בישיבות ואינם משרתים, וכי בהם יש למקד את מאמצי השילוב, תוך שמירה על מעמדם של לומדי התורה. לדבריו, המשך המעצרים יוביל לכך שגם צעירים חרדים המעוניינים להתגייס בימים אלו לתפקידי לחימה יחזרו בהם מכוונתם