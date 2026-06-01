כ"ץ מבהיר: "אם לא יהיה שקט בצפון - לא יהיה שקט בביירות"

שעות אחרי ההנחיה לצה"ל לתקוף מטרות של חיזבאללה ברובע הדאחייה, שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שני) להסלמה במלחמה נגד חיזבאללה והבהיר כי "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל".

"מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ביטחונית חסרת תקדים. בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז ה-7 באוקטובר, אנו נדרשים להתמודד עם איומים מורכבים, גלויים וסמויים, בזירות קרובות ורחוקות" אמר כ"ץ בטקס החלפת ראש מלמ"ב. "בתגובה להפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה ואני הורינו לצה״ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות".

כ"ת הדגיש כי "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל - אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות".

"במקביל צה״ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח, וזאת כדי להרחיק איומים מעל כוחות צה״ל ומעל תושבי מדינת ישראל, ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה״ל ונקי מנשק וממחבלים" סיכם. "אנחנו מחזקים את ידי מפקדי וחיילי צה״ל על מלחמת הגבורה להגנת הצפון".