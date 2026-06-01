הפסקת האש קרסה סופית: צה"ל הונחה לתקוף מטרות ברובע הדאחייה

בעקבות הפרות הפסקת האש של חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו לצה"ל לתקוף מטרות של ארגון הטרור ברובע הדאחייה בביירות

הפסקת האש קרסה סופית: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו הבוקר (שני) כי הורו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות. זאת בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו.

ההנחיה של נתניהו וכ"ץ מגיעה אחרי כמעט חודש שבו ישראל נמנעה מתקיפות ברובע הדאחייה, הנחשב כמעוז של חיזבאללה בביירות. עם זאת, ביום חמישי האחרון צה"ל תקף בניין בניסיון חיסול ממוקד של עלי אלחיסני, מחבל בכיר בעל תפקיד כפול בחיזבאללה ובכוח קודס האיראני - שהיה מפקד יחידת הטילים בחיזבאללה.

התקיפה הקודמת בביירות הייתה ב-6 במאי, אז צה"ל תקף וחיסל את מפקד כוח רדואן מאלכ בלוט. מתיעודים שפורסמו אחרי התקיפה נראה כי בכירי חיזבאללה ככל הנראה נפגשו בקומה גבוהה באחד מבנייני רובע הדאחייה, מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה מדויקת שעל פי התיעודים הקריסה לחלוטין את הקומה בה שהו והביאו לחיסולו של מפקד הכוח.