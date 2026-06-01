אחרי הודעת נתניהו וכ"ץ: בריחה נרחבת מרובע הדאחייה בביירות

שעות ספורות אחרי ההודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ על הנחייתם לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות, תושבים רבים החלו להתפנות מרצונם ולעזוב את האזור הנחשב כמעוז של חיזבאללה.

הפקקים ביציאה מהדאחייה (ללא קרדיט)

למרות שלא ניתנו עדיין הוראות פינוי לאזור, פקקי ענק נרשמו ביציאה מהדאחייה כשרבים ניסו לברוח ברכבים מהדאחייה - זאת מחשש לפגיעה קשה בנכסי הארגון באזור בשעות הקרובות.

כאמור, הבוקר נתניהו וכ"ץ הודיעו כי הורו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות. זאת בעקבות "ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו".

נתניהו מסר: "״יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחייה, יישארו מחוץ לתחום.

אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה. חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום״.

חודש של הבלגה מצד ישראל

ההנחיה של נתניהו וכ"ץ מגיעה אחרי כמעט חודש שבו ישראל נמנעה מתקיפות ברובע הדאחייה, הנחשב כמעוז של חיזבאללה בביירות. עם זאת, ביום חמישי האחרון צה"ל תקף בניין בניסיון חיסול ממוקד של עלי אלחיסני, מחבל בכיר בעל תפקיד כפול בחיזבאללה ובכוח קודס האיראני - שהיה מפקד יחידת הטילים בחיזבאללה.

התקיפה הקודמת בביירות הייתה ב-6 במאי, אז צה"ל תקף וחיסל את מפקד כוח רדואן מאלכ בלוט. מתיעודים שפורסמו אחרי התקיפה נראה כי בכירי חיזבאללה ככל הנראה נפגשו בקומה גבוהה באחד מבנייני רובע הדאחייה, מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה מדויקת שעל פי התיעודים הקריסה לחלוטין את הקומה בה שהו והביאו לחיסולו של מפקד הכוח.