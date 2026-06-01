דרכו האחרונה: פרטי הלווייתו של סמ"ר אדם צרפתי ז"ל

הלווייתו של סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, שנפל בקרב הלילה בדרום לבנון, תתקיים היום (שני) בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין. בעיריית ראש העין קראו לציבור להגיע לרחובות וללוות את צרפתי בדרכו האחרונה.

על פי התכנון, מסע הלוויה יחל מחוץ לתחומי העיר, ויגיע לראש העין בסביבות השעה 17:30. עם כניסתו לעיר יעבור המסע ברחוב קיבוץ גלויות בדרכו לבית העלמין הצבאי, שם תיערך ההלוויה בשעה 18:00. בעירייה הדגישו כי ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים בעקבות הפגנות בכבישים בין עירוניים.

"תושבות ותושבי העיר מוזמנים להגיע החל מהשעה 17:30 לרחוב קיבוץ גלויות, לעמוד עם דגלי ישראל ולחלוק לאדם ז"ל כבוד אחרון בדרכו האחרונה, כאות הוקרה על אומץ ליבו, שירותו והקרבתו למען מדינת ישראל" נמסר. "ראש העין מרכינה ראש, מחבקת את משפחת צרפתי ומשתתפת בצערה הכבד. יהי זכרו ברוך".

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, לוחם ביחידת מגלן שעוצבת הקומנדו, נפל בדרום לבנון אחרי שרחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה פגע בנקודה שבה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני בדרום לבנון. צרפתי בן ה-20 נהרג מעוצמת פגיעת הרחפן והפיצוץ במקום, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורחים שונים.

מיד לאחר הפגיעה הוקפצו למקום כוחות חילוץ, והלוחמים שנפצעו פונו במהירות באמצעות מסוק של חיל האוויר להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם של הלוחמים הפצועים עודכנו על ידי נציגי צה"ל.

