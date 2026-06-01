מבזקים
סרוגים

דובר צה"ל: פרטים חדשים על האסון הכבד בלבנון

דובר צה"ל מפרסם פרטים חדשים מהאירוע הקשה בחזית הצפונית שאירע הלילה בדרום לבנון

ט"ז סיון התשפ"ו
דובר צה"ל: פרטים חדשים על האסון הכבד בלבנון
צילום: אייל מרגולין \ פלאש 90

פרטים חדשים מותרים לפרסום על אודות הנסיבות המצערות שבהן נפל סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו.

האירוע הקשה התרחש הלילה בסביבות השעה 1:00, כאשר רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה פגע בנקודה שבה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני בדרום לבנון.

דובר צה"לצילום: דובר צה"ל

מעוצמת פגיעת הרחפן והפיצוץ במקום, נפל סמ"ר אדם צרפתי ז"ל. באירוע נפצעו עוד שלושה לוחמים נוספים באורחים שונים.

מיד לאחר הפגיעה הוקפצו למקום כוחות חילוץ, והלוחמים שנפצעו פונו במהירות באמצעות מסוק של חיל האוויר להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם של הלוחמים הפצועים עודכנו על ידי נציגי צה"ל.

לבנון אדם צרפתי דובר צה"ל הותר לפרסום

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה