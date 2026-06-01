דובר צה"ל: פרטים חדשים על האסון הכבד בלבנון

פרטים חדשים מותרים לפרסום על אודות הנסיבות המצערות שבהן נפל סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו.

האירוע הקשה התרחש הלילה בסביבות השעה 1:00, כאשר רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה פגע בנקודה שבה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני בדרום לבנון.

צילום: דובר צה"ל

מעוצמת פגיעת הרחפן והפיצוץ במקום, נפל סמ"ר אדם צרפתי ז"ל. באירוע נפצעו עוד שלושה לוחמים נוספים באורחים שונים.

מיד לאחר הפגיעה הוקפצו למקום כוחות חילוץ, והלוחמים שנפצעו פונו במהירות באמצעות מסוק של חיל האוויר להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם של הלוחמים הפצועים עודכנו על ידי נציגי צה"ל.