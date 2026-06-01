לוין מגיב לנשיא העליון: "רוחש בוז עמוק לציבור"

שר המשפטים יריב לוין הגיב למתקפה החריפה של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית נגדו ונגד הממשלה: "מי שנבחר כחוק לא צריך להסביר כל כך הרבה שכך היה"

שר המשפטים יריב לוין הגיב היום (שני) למתקפה החריפה של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית נגד הממשלה, וכן לטענותיו של עמית על כך שלוין עצמו היה מודע ואף הביע הסכמה שקטה למינויו לתפקיד.

"מי שנבחר כחוק לא צריך להסביר כל כך הרבה שכך היה" טען לוין. "רק מי שיודע ש'בחירתו' נעשתה באופן בלתי חוקי, נדרש להסברים ולתירוצים בלתי פוסקים" טען לוין.

לדבריו, "השופט עמית רוחש בוז עמוק לציבורים עצומים. בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת. אבל, גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו - אמון. והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו".

כאמור, בנאומו בכנס לשכת עורכי הדין 2026 נשיא העליון פתח שוב במתקפה נגד הפוליטיקאים. "השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת-תקדים" אמר עמית. "אתמקד היום בסכנת הנירמול –בתהליך השקט שבו החברה מסתגלת לאובדן גבולות בשיח; לשחיקת האמת במרחב הציבורי; ולמתקפות על הגופים שאמונים על שמירת שלטון החוק".

"ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבה היה ערב פריצתה" הזהיר. "שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות; שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין; ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות".

בהמשך דבריו עמית גם תקף באופן אישי את יריב לוין: "האמת היא, שחרף הפייק שמופץ בנדון, כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של יו"ר הוועדה, שר המשפטים. השר בחר להחזיק את המקל משני קצותיו: לא להגיע לישיבה עצמו, ואחר כך להכחיש כל נגיעה בבחירת נשיא בית המשפט העליון".