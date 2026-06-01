יצחק עמית יוצא ב-100 קמ"ש נגד הממשלה

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, תקף בחריפות את הממשלה הנוכחית ואת נבחריה: "אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי: 'אויבי האומה', 'הם לא של ישראל'"

נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, השתתף בכנס לשכת עורכי הדין 2026. במהלכו הוא פתח שוב במתקפה נגד הפוליטיקאים.

בדבריו אמר עמית: "השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת-תקדים. אתמקד היום בסכנת הנירמול –בתהליך השקט שבו החברה מסתגלת לאובדן גבולות בשיח; לשחיקת האמת במרחב הציבורי; ולמתקפות על הגופים שאמונים על שמירת שלטון החוק.

ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבה היה ערב פריצתה. שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות; שוב האשמות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין; ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה ובהחלטות ויוזמות חקיקה שונות.

עמית מודיע: זה הקו האדום שלי

אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי: "אויבי האומה", "הם לא של ישראל", "שודדים ובריונים", ועוד. אנו עדים להתייחסויות לְשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הנירמול הוא חומר מאלחש: מה שנראה אתמול כחריגה בלתי-מתקבלת על הדעת, הופך היום למקרה גבולי, ומחר – למציאות שגורה".

עוד אמר עמית: "הקו האדום הבא – שאליו אנו הולכים ומתקרבים – הוא שחיקת מושג האמת עצמה, ומַעֲבַר של השיח הציבורי ממימד המציאות אל מימד הפייק. הפצת הפייק היא סכנה ישירה לדמוקרטיה וְלַלְּכִידוּת החברתית.

כאשר המרחב הציבורי מוצף במידע כוזב, קשה מאוד להבחין בין אמת לבדיה. רבים ממי שעושים שימוש בפייק, אינם עושים זאת בטעות – אלא מתוך מטרה לשחוק את ערכה של האמת. ובלשון תקופתנו: רבותיי, זה לא באג, זה פיצ'ר.

מכאן קְצָרָה הדרך להכחשת פסקי דין מחייבים, להתעלמות מחובות על פי חוק, ואף ל"פִּתְרוֹן" מחלוקות בכוח ובאלימות, חלילה. כך הופכת הפצת הפייק למהלך משלים להקצנת השיח כלפי מערכת המשפט. ה"פייק" מכין את הקרקע; השיסוי זורע את הזרעים; והאלימות צומחת פרא".

הנשיא עמית תוקף את השר לוין

עמית המשיך ותקף: "לא מזמן נפוצו כותרות שלפיהן בג"ץ נתן לכאורה החלטה על חלוקת הכותל המערבי וקביעת הסדרי תפילה במקום. אך האמת היא, שאותה החלטה שעליה דווח עוסקת באכיפת עמדתה של הממשלה עצמה. דוגמה נוספת, שעליה כבר ודאי שמעתם. בימים אלה חוזרת ומופצת הטענה כאילו בית המשפט התערב לכאורה במדיניות ההגנה של צה״ל במרחב הצמוד למכשול הביטחוני מצדו העזתי – האזור הידוע כ"פרימטר".

האמת היא, שמדובר במיחזור של פייק ישן על עתירות שנדונו עוד בשנת 2018, בנוגע להתמודדות של צה"ל עם אירועים המוניים ואלימים של עזתים בצמוד לגדר. אמור מעתה: "פייק הפרימטר". הביקורת השיפוטית שמקיים בית המשפט היא מרכיב הכרחי בַּשְּׁמירה על שלטון החוק, בעתות שגרה וכן בשעות חירום.

פייק נוסף, שנפוץ בימינו כלחמניות אחרי הפסח, הוא הטענה כי "בחרתי את עצמי", לכאורה, לתפקיד נשיא בית-המשפט העליון. האמת היא פשוטה: בחירתי לתפקיד הנשיא נעשתה בהחלטה של הוועדה לבחירת שופטים אשר התקבלה על פי סמכותה. כמובן שבהצבעה זו לא השתתפתי בעצמי".

כאן עבר עמית לתקוף את יריב לוין: "והאמת היא, שחרף הפייק שמופץ בנדון, כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של יו"ר הוועדה, שר המשפטים. השר בחר להחזיק את המקל משני קצותיו: לא להגיע לישיבה עצמו, ואחר כך להכחיש כל נגיעה בבחירת נשיא בית המשפט העליון.

לאחרונה אנו עדים להשתלחויות גם כלפי חברי המשנה לנשיא, השופט נֹעם סולברג, עקב מילוי תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות – השתלחויות אישיות ובוטות שמימד הפייקניכר גם בהן.

כפי שהדגשתי פעם אחר פעם, אדגיש גם מעל במה זו –הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. לא נירא ולא ניחת ולא נגור מפני איש. אנו נוסיף לעמוד על משמר שלטון החוק וערכי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אנו נוסיף למלא את שליחותנו בשירות הציבור, ללא מורא וללא משוא פנים.

חשיבותה של מערכת המשפט במרקם הדמוקרטי, מקבלת כאמור משנה תוקף בעידן של שחיקת האמת. במערכת המשפט אין לשקר זכות עמידה".

לסיום אמר עמית: "לפני למעלה מחמש שנים התייחס לכך השופט פוגלמן, בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בציינו כיתכנֵי "דיפ פייק", ואני מצטט, "עלולים לערער בקרב הציבור את האמונה בכך שיש אמת בבחירות בכלל: אם כל דבר אפשר לזייף, מדוע להאמין בדבר כלשהו? מכאן שגלומה בהם סכנה לעצם קיום הליכי הבחירות ולקיום המערכת הדמוקרטית".

עלינו להמשיך להציב חומה ברורה בין עובדה לבדיה, הן באולם הדיונים, הן במרחב הציבורי. עלינו לשקם את יסודות השיח הממלכתי והענייני. עלינו לשמר את מעמדם של המוסדות הדמוקרטיים שפועלים לבירור עובדות, ולהדוף את ניסיונות הדה-לגיטימציה. עלינו לוודא שלשקר יהיה מחיר– מחיר משפטי, מחיר חברתי, ומחיר ציבורי. עלינו להוקיע מתוכנו את השיח המבזה והמשתלח; לחנך את הדורות הבאים לחשיבה ביקורתית; ולשמור על עצמנו פן ניפול למימד הפייק.

רק מחויבות עמוקה ומשותפת של כולנו תוכל לבלום את המדרון החלקלק של הנירמול, ולהבטיח כי שלטון החוק יעמוד איתן מול הצפת הכזבים. וכפי ששנינו במקורותינו –'אמת – מארץ תצמח'".