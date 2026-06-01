הקשבנו ודמענו: מירי מסיקה מחדשת את הלהיט של שולי רנד

אחרי שכבש את החופות, הלהיט של שולי רנד ואבי אוחיון זוכה לגרסה מצמררת בעיבודו של אורי זך: "שיר שהוא קסם"

אחד משירי החופות המבוקשים והמרגשים ביותר בתקופה האחרונה זוכה כעת למגע הקסם של אחת הווקאליסטיות הגדולות בישראל. מירי מסיקה משחררת היום (שני) ביצוע חדש, עמוק ומצמרר ללהיט "לב לבן", שכתבו והלחינו שולי רנד ואבי אוחיון.

הגרסה החדשה, שמסתמנת כבר מעכשיו כפסקול הרשמי של עונת החתונות הקרובה, זכתה לעיבוד רגיש ומדויק של המפיק המוזיקלי אורי זך, יחד עם הצ'לו המהפנט של מאיה בלזיצמן והגיטרות של אייל הלר.

מירי מסיקה שיתפה בהתרגשות עם צאת השיר: "ביקשתם להתחתן איתי ומי אני שאסרב? ואחרי שקיבלתי את ברכתו של הרב שולי – השיר בחוץ. אורי עיבד, עם הצ׳לו של מאיה בלזיצמן והגיטרה של אייל הלר. זה שיר שהוא קסם! אי אפשר לטעות בו. תתחתנו ותתייגו. תודה לאור ואורין שכיבדו אותי לשיר את השיר הזה".



השילוב בין הטקסט החם והיהודי של שולי רנד לבין ההגשה העוצמתית והחשופה של מסיקה, מייצר תוצאה שאף עין לא תישאר יבשה מולה ברגע המרגש ביותר מתחת לחופה.