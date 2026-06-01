יום אחרי הפיגוע: כוחות צה"ל פשטו על בית המחבל בחברון

שעות אחרי פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון, כוחות צה"ל פשטו על בית המחבל שביצע את הפיגוע ותחקרו חשודים המקורבים אליו. צפו בתיעוד

כוחות צה"ל מחטיבת יהודה פעלו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) במרחב העיר חברון, בה גר המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת הגוש אמש, בו נפצעו שלושה אזרחים ישראלים. במסגרת הפעילות, הכוחות פשטו על ביתו של המחבל ותיחקרו חשודים המקורבים אליו.

פעילות הכוחות בחברון

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ממשיך לפעול ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לסיכול טרור ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל".

כאמור, אמש דווח על מחבל שדרס מספר נערות שעמדו סמוך לתחנת האוטובוס בצומת גוש עציון. על פי הדיווחים, המחבל הדורס היה גבר בן 30 מאזור חברון. הוא נוטרל בידי כוחות הביטחון, ונהרג לאחר שנורה.

שלושה בני אדם נפצעו באירוע, בהן נערה בת 17 נפצעה באורח קשה, ופונתה לבית החולים כשהיא סובלת מחבלות בגפיים. נערה בת 15 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים עם חבלה בפנים. במקום טופל גם נפגע חרדה.