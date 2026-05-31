פיגוע בצומת גוש עציון: בת 17 במצב קשה, בת 15 במצב בינוני

פיגוע דריסה הערב (ראשון) בגוש עציון: מחבל דרס נערות שעמדו סמוך לתחנת האוטובוס בצומת וכתוצאה מכך נפצעו. מד"א מדווחים על נערה בת 17 שנפצעה קשה בזירה, ובת 15 שנפצעה בינוני. במקום ישנו גם נפגע חרדה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק סה"כ 2 פצועות: נערה בת 17 במצב קשה עם חבלות בגפיים ונערה בת 15 במצב קל עם חבלה בפנים. על פי הדיווחים, המחבל הדורס (בן 30 מאזור חברון) נוטרל בידי כוחות הביטחון, ונהרג לאחר שנורה.

פראמדיק מד"א משה בניטה וחובש בכיר במד"א חיים שרעבי סיפרו: "כשהגענו לזירת הפיגוע הבחנו בהמולה רבה וברכב סמוך לתחנת אוטובוס. בסמוך לרכב שכבה נערה בת 17, שהייתה בהכרה מלאה וסבלה מפציעות קשות בגפיים התחתונות שלה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל עצירת דימומים, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לפצועה נוספת, נערה בת 15 במצב קל שסבלה מחבלה בפנים".

תיעוד מבצעי מד"א

מוקדם יותר נמסר מצוותי מגן דוד אדום במרחב ירושלים על רכב שפגע במספר הולכי רגל בצומת גוש עציון לכיוון קרית ארבע. על פי מידע ראשוני מצוותי השטח במקום, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-4 פצועים, בהם: 2 פצועים במצב קשה, בהכרה.