שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להישג האדיר של צה"ל

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת לדרמה הבטחונית של היממה האחרונה

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, תוקפת בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות הסרטון שפרסם אמש, ובו התייחס לכיבוש מוצב הבופור מחדש על ידי לוחמי צה"ל בדרום לבנון.

ברסלר שיתפה את תחושותיה ברשתות החברתיות וטענה כי מדובר בהמשך ישיר של קמפיין שקרי, כדבריה. "הסרטון של אתמול על הבופור הזכיר לי מאוד את הסרטון על ציר פילדלפי", כתבה ברסלר תוך שהיא מביעה השוואה בין שני האירועים והצהרותיו של ראש הממשלה שליוו אותם.

בהמשך דבריה החריפה את הטון נגד נתניהו וכתבה: "שקרן בן שקרן. בקיצור – תעמולה כמו חול ואין מה לאכול".