טראמפ שוב טוען: "איראן רוצה הסכם, תירגעו - הכל יתדר בסוף"

למרות המתיחות והדרישות החדשות מכל צד, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען שוב הבוקר (שני) כי איראן מעוניינת להגיע להסכם. בדבריו התייחס לביקורת על הקשיים במו"מ ותקף את חברי הקונגרס שהמליצו לו כיצד לפעול.

"איראן מאוד רוצה לעשות הסכם, וזה יהיה הסכם טוב לארה"ב ועבור כל אלו שאיתנו" כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social. "אבל הדמוקרטים, ומספר רפובליקנים שלא בהכרח פטריוטים, לא מבינים שהרבה יותר קשה לי לבצע את עבודתי בצורה נכונה ולנהל משא ומתן כשהם תמיד חופרים, ברמות שלא נראו אי פעם, על איך אני צריך לנוע מהר יותר, לאט יותר, לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה".

בסיכום דבריו טראמפ פנה לציבור ולמחוקקים האמריקנים, מימין ומשמאל: "פשוט שבו ותירגעו, הכול יסתדר בסוף. זה תמיד מסתדר!".