איראן: נציג תיקונים חדשים לטיוטת ההסכם עם ארה"ב

סוכנות הידיעות "תסנים" הבהירה כי הצעת התיקונים של דונלד טראמפ אינה מעידה על הסכמה מצד איראן, וכי המשא ומתן נמשך

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית "תסנים" דיווחה הערב (ראשון) כי איראן צפויה להציג בקרוב סדרת תיקונים חדשים משלה לטיוטת מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית.

בדיווח הודגש כי הדינמיקה הנוכחית של המשא ומתן אינה חד-צדדית. באיראן מבהירים כי העובדה שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציע לאחרונה תיקונים משלו לטיוטה, אין משמעותה שכלל הסעיפים התקבלו או זכו לאישור מצד הממשל בטהרן.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי הצעד האיראני הצפוי נועד להבטיח את האינטרסים של המדינה, וכי המרחק לחתימה סופית תלוי במידת הנכונות של וושינגטון להתגמש מול הדרישות החדשות שיוצגו.