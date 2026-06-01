אחרי הדרמה המשפטית: זה האיש שנתניהו שוקל לשריין בליכוד

אחרי ההחלטה של היועמ"שית להגיש נגדו כתב אישום, בסבית נתניהו שוקלים לשריין את מקורבו ברשימת הליכוד

ימים בודדים בלבד לאחר ההחלטה הדרמטית להגיש נגד צחי ברוורמן כתב אישום ולהרחיקו מהשירות הציבורי, בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר פועלים למציאת ג'וב חדש עבורו,.

על פי הדיווח בחדשות 13, בין האפשרויות השונות שנבחנו בימים האחרונים עלתה גם ההצעה למנות את ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה, ובמקביל נשקלת האפשרות כי ראש הממשלה ישריין אותו ברשימת הליכוד לכנסת.

התנגדות בתוך הלשכה

המהלכים המדוברים מעוררים מחלוקת פנימית עמוקה, כאשר חלק מיועציו של ראש הממשלה מביעים התנגדות נחרצת לקידום רעיון השריון. לפי הדיווח, אותם יועצים מתריעים כי מהלך כזה "יפגע ברשימת הליכוד" ובנראות הציבורית של המפלגה בקרב המצביעים.

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו מכחיש את הפרטים ומבהיר כי לא קיימת כוונה כזו.