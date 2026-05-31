ממדאני החרים - בתגובה השדרה החמישית התמלאה בדגלי ישראל

נקמה ציונית מתוקה בניו יורק: לאחר שראש העיר שבר מסורת של 60 שנה והחרים את מצעד התמיכה בישראל, רבבות הציפו את מנהטן בכחול-לבן תחת אבטחה חסרת תקדים. אוחנה תקף: "לא תפחידו אותנו"

חיבוק אוהב מהתפוח הגדול: כשבועיים לאחר שמצעד הנכבה חלף ברחובות מנהטן ומשתתפיו קראו להשמדתה של מדינת ישראל בעודם מניפים את דגלי החיזבאללה והחמאס, הזניקה היום (ראשון) משלחת הכנסת המונה 13 חברים מסיעות הקואליציה והאופוזיציה את מצעד ההזדהות הגדול ביותר שידעה העיר ניו יורק.

מי שנעדר מהשתתפותו הפיזית באירוע אך בלט כמעט בכל נאום ושיח כמניע המשמעותי להתגייסות הגעתם של ההמונים למצעד, היה ראש העיר זוהרן ממדאני, שבחר להחרים את האירוע ממניעים פוליטיים ואנטי ישראליים ובכך שבר מסורת בת למעלה מ-60 שנים ולפיה ראש העיר ניו יורק הנו ממובילי המצעד המסורתי המסמל את הקשר וההערכה המיוחדים למדינת ישראל ולאזרחיה.

כאמור, החלטתו התקדימית של ממדאני להחרמת המצעד, אשר התקבלה על רקע זינוק חד ומדאיג באירועי האנטישמיות בניו יורק היוו הגורמים העיקריים אשר הניעו את יו״ר הכנסת אמיר אוחנה לנקוט ביוזמה אקטיבית ושונה מבכל שנה; בשיתוף פעולה חשוב עם ״הסוכנות היהודית״, הוחלט להכפיל ואף לשלש את מספר חברות וחברי הכנסת אשר שישתתפו השנה במצעד ובכך לבטא את תוקף חשיבות האירוע ורגישותו העליונה בעיני קובעי המדיניות בישראל.

כמו כן וברוח זו הוחלט כי לראשונה מיום היווסדו של המצעד - בשנות השישים של המאה הקודמת, יעמוד בראש המשלחת יו״ר הכנסת ועמו תמהיל מאוזן של חברי קואליציה ואופוזיציה שיבטאו אחדות דעים מלאה ובלתי מתפשרת בעצמתה של ישראל כנגד אויביה מבית ומחוץ.

מצעד התמיכה בישראל בניו יורק צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ

וכך משעות הצהריים המוקדמות (שעון ניו יורק), צעדו חברי הכנסת מאיר כהן, עפיף עבד וחווה עטיה, לצד ולדימיר בליאק, מירב בן ארי ואורית פרקש הכהן שנשאו דגלי ישראל יחד עם חברי הכנסת עודד פורר, איתן גינזבורג, אריאל קלנר, ששון גואטה, יצחק קרויזר ויוליה מלינובסקי. המשלחת אשר מיקדה תשומת לב רבה זכתה לקבלת פנים חמה ולתשואות לכל אורך נתיב ההליכה בשדרה החמישית.

יו״ר הכנסת אוחנה: "מדובר במפגן עצמה מרשים ובמסר ישיר להנהגה המקומית שמתדלקת באופן נתעב את אש השנאה בעיר כנגד ישראל וכנגד תושביה היהודיים: לא תפחידו אותנו. הנסיון לעקור את זיקתנו במרחב באמצעות שקרים ואלימות, לא יצלח ויענה כאן ובכל מקום באגרוף ציוני עצמתי ומאוחד".

מרכזת האופוזיציה ח"כ מירב בן ארי: "אני מגיעה למצעד ההזדהות בניו יורק, כחברת אופוזיציה, אבל קודם כול כנציגת מדינת ישראל. יש בינינו ויכוחים פוליטיים, ולעיתים גם מחלוקות עמוקות, אבל מול העולם יש לנו אחריות משותפת לעמוד יחד, לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות ולהראות שישראל היא הבית הלאומי של כל העם היהודי. דווקא בימים כאלה, הנוכחות שלנו כאן חשובה מתמיד. בעיקר כאשר ראש עיריית ניו יורק החליט לא לצעוד השנה, בניגוד לשנים קודמות, חייבים להעביר מכאן מסר חשוב שתמיכה בישראל, היא לפני הכל".

משלחת חברי הכנסת בראשותו של יו״ר הכנסת אוחנה עתידה להמריא חזרה ארצה עם סיומו של המצעד ולהתייצב כבר מחר להצבעות הרגישות שעל סדר יומה של הכנסת.

מצעד ההזדהות עם ישראל, המתקיים מדי שנה מאז 1964, נחשב לאירוע התמיכה הגדול בעולם במדינת ישראל ובעצמאותה. המצעד נערך ביוזמת הפדרציה היהודית של ניו יורק וארגון JCRC, ובמסגרתו צועדים יחד יהודים ובעלי ברית מכל הרקעים והדתות לאורך השדרה החמישית במנהטן, במטרה להביע סולידריות עם מדינת ישראל והקהילה היהודית.