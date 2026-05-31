לראשונה משנת 2000: כניסה אזרחית לקבר יוסף באור יום

היסטוריה בשומרון: לראשונה מאז נטישת קבר יוסף בשנת 2000, לפני 26 שנים, התקיימה היום (ראשון) בשעות אחר הצהריים כניסה אזרחית ראשונה לתפילה במתחם קבר יוסף שבשכם. לראשונה מאז נטישת הקבר, קיימו הנוכחים במקום תפילת מנחה במניין באור יום.

את הכניסה ההיסטורית הובילו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, וח"כ צבי סוכות, העומד בראש שדולת קבר יוסף בכנסת ומשמש כיו"ר וועדת המשנה לענייני יו"ש בוועדת חוץ וביטחון. המהלך יצא לפועל באישורם ובדחיפתם של שר הביטחון ישראל כ"ץ ויו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט, ובתיאום מלא עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד מרכז וחטיבת שומרון.

מזה 23 שנים מקיימת המועצה האזורית שומרון כניסות סדירות למתחם בכל חודש במטרה להשאיר את קבר יוסף בתודעה הישראלית, אולם עד היום התאפשרו הכניסות בשעות הלילה בלבד. לאחר פריצת הדרך שהובילה לאחרונה לכניסות בשעות הבוקר כהמשך לחצי הלילה, הגעת האזרחים בשעות אחר הצהריים מהווה עליית מדרגה משמעותית במאבק הציבורי להחזרת הנוכחות הצבאית הקבועה לקבר ולהקמתה מחדש של ישיבת "עוד יוסף חי" שנעקרה מהמקום. את המאבק לחזרה קבועה מובילים דגן וח"כ סוכות יחד עם האב השכול הרב דודו בן נתן, אביו של הלוחם שובאל בן נתן הי"ד, שנפל במלחמת חרבות ברזל והיה פעיל בולט למען החזרה לקבר יוסף.

"צעד משמעותי לקראת התיקון ההיסטורי"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על המהלך והדגיש את חשיבותו הלאומית: "זהו צעד משמעותי לקראת התיקון ההיסטורי והחזרת הריבונות המלאה של מדינת ישראל למתחם הקדוש של קבר יוסף. הריבונות ביהודה ושומרון ובמקומות הקדושים שלנו היא הכרה בצדק ההיסטורי ובזכותנו על הארץ. המצב שבו נוכחות יהודית בקבר יוסף היא אירוע חריג ומוגבל חייב להשתנות. המטרה הברורה שלנו היא להשיב את ישיבת 'עוד יוסף חי' למקומה הטבעי בתוך המתחם, ולראות את דגל ישראל מתנוסס מעל קבר יוסף".

רועי חדי

דגן ביקש להודות לשר הביטחון ישראל כ"ץ, למפקד אוגדת איו"ש, למח"ט שומרון, למפקד מג"ב איו"ש, למפקדים וללוחמים שליוו את הכניסה, וכן למתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה המלווים את הפעילות במסירות לאורך השנים.

ח״כ צבי סוכות הצטרף לדברים ואמר: ״כחלק מהמהלך הרחב שאנחנו מובילים לחזרה יהודית מלאה לקבר יוסף, זכינו היום לקיים תפילת מנחה ראשונה בכניסה שכולה מתבצעת לאור יום בשעות אחר הצהריים. מדובר בצעד חשוב ומשמעותי בתהליך התיקון, שאחריו יבואו צעדים נוספים עד שנגיע ליעד".

סוכות הדגיש כי החזרה למקום היא תיקון של עוול נטישת הקבר ב-7 באוקטובר בשנת 2000: "אז מדינת ישראל ברחה מהטרור והפקירה לראשונה את שטחה בעקבות הרמת הראש של הטרור. זה תיקון ערכי וביטחוני ממדרגה ראשונה שחייב לקרות בצורה מלאה". ח"כ סוכות הודה לשר הביטחון על אישור המהלך, לכוחות צה"ל בשטח ושותפו לדרך יוסי דגן.