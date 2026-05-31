כבוד למגזר | נתניהו הודיע: זה ראש המל"ל הבא

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע על זהותו של ראש המל"ל החדש: "היכרות עמוקה עם עולמות הביטחון והטכנולוגיה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל״ל) וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי.

בן עזרא מגיע לתפקיד הרגיש עם ניסיון עשיר של למעלה משלושים שנות עשייה בהגנה על ביטחון המדינה. בין הישגיו הבולטים, הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל היירוט ״חץ 3״, פרויקט אשר זכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשירות הביטחון הכללי (שב״כ), כיהן במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, תפקיד המקביל בדרגתו לדרגת אלוף.

הרקע האקדמי והניסיון הבינלאומי

לצד הניסיון המבצעי והטכנולוגי, בן עזרא מחזיק ברקע אקדמי נרחב ויוצא דופן:

תואר ראשון בפיזיקה יישומית בהצטיינות יתרה.

תואר שני בפיזיקה יישומית.

תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתרה.

תואר שני במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי בהצטיינות יתרה.

כמו כן, הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי בהצטיינות.

בסביבת ראש הממשלה מציינים כי בן עזרא ניחן בחשיבה פורצת דרך והכרות עמוקה עם עולמות הביטחון והטכנולוגיה, לצד שנות ניסיון רבות בעבודה משותפת מול גורמי ממשל בארצות הברית וברחבי העולם. במסגרת תפקידו החדש, הוא צפוי לסייע לראש הממשלה בביצור חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל, ובקידומה כמעצמה טכנולוגית בזירה העולמית.