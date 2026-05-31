הרב יובל שרלו הודיע על פרישה מראשות הישיבה

ישיבת ההסדר "אורות שאול" בתל אביב הוציאה הודעה רשמית לתלמידיה, בוגריה ותומכיה, ובה היא מבשרת כי עם סיומה של שנת הלימודים הנוכחית, צפוי ראש הישיבה וממייסדיה, הרב יובל שרלו, לפרוש מתפקידו הרשמי כראש הישיבה, זאת בעקבות יציאתו לגמלאות.

בישיבה מבהירים כי למרות הפרישה הרשמית מתפקיד הניהול המרכזי, הרב שרלו לא יתנתק מהמוסד התורני שכה מזוהה עמו. בהודעה הובטח כי הרב יוסיף ללוות את התלמידים והצוות, וישמור על קשר רציף והדוק עם הישיבה גם בשנים הבאות.

עם עזיבתו של הרב שרלו, הנהגת הישיבה תישאר בידיהם של שני ראשי הישיבה הנוכחיים, הרב תמיר גרנות והרב איתמר אלדר, שימשיכו להוביל את המוסד התל אביבי קדימה. את הודעתה חתמה הישיבה בברכת "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי".