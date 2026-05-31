בג״ץ דוחה את הבקשה להרחקת אוריך מלשכת נתניהו

שופטי בג״ץ דוחים את הבקשה של התנועה לאיכות השלטון להוצאת צו ביניים להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה. כל הפרטים

שופטי בית המשפט העליון דחו היום (ראשון) את בקשת התנועה לאיכות השלטון להוצאת צו ביניים, אשר פסק כי אין מקום להרחיק בשלב זה את יונתן אוריך מתפקידו או מגישה ללשכת ראש הממשלה. בהחלטתם קבעו השופטים כי לא נמצאה הצדקה משפטית להתערבות מיידית, והעניקו למדינה ארכה של 30 יום לעדכון בהתקדמות ההליכים.

ההחלטה ניתנה על ידי הרכב השופטים המשנה לנשיא נעם סולברג, ואלכס שטיין ויחיאל כשר, לאחר שקיימו דיון בדלתיים סגורות במעמד צד אחד וקיבלו הבהרות מגורמי הביטחון והמדינה.

"נעדר רשות לגישה למקומות הרגישים"

במרכז החלטת השופטים עמדה הצהרת בא-כוחו של אוריך והבהרות המדינה, לפיהן ממילא לא נשקפת פגיעה בסודות מדינה או בחומרים מסווגים. השופטים ציינו בהחלטתם:"רשמנו לפנינו את הצהרת בא כוח המשיב 7 כי משיב זה לא נחשף, במשרד ראש הממשלה, לחומר מסווג ומקובל עליו כי לא ייחשף במשרד ראש הממשלה לחומר מסווג, גם בעתיד".