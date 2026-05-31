אחת ולתמיד: זה מספר המשתמטים בישראל; וכמה מתוכם חרדים?

מתוך מסמך פנימי של משרד המשפטים, המפרט את סיכומי דיוני המעקב אצל היועצת המשפטית לממשלה, חושף את מספר המשתמטים בצה"ל. וכמה מתוכם חרדים?

סוגיית גיוס בני הישיבות והאכיפה מול משתמטים מהמגזר החרדי ממשיכה להסעיר את המערכת הציבורית. כעת, מסמך פנימי רשמי של משרד המשפטים הנושא את השם "דיון מעקב 14 - סיכום להפצה.pdf", אשר הגיע לידי מערכת "סרוגים", חושף לראשונה את הנתונים המדויקים והרשמיים של צה"ל בנוגע להיקף תופעת ההשתמטות ואחוז החרדים מתוכה.

לפי הנתונים שהציגו גורמי הצבא במהלך דיון המעקב אצל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תמונת המצב במספרים היא כדלקמן:

סך כל המשתמטים בצה"ל: נכון להיום, בצבא כולו ישנם 39,621 משתמטים.

חלקו של הציבור החרדי מתוך המשתמטים: על פי הערכת הצבא, כ- 75% מתוך כלל המשתמטים הללו הם בני הציבור החרדי.

המיועדים לשירות ביטחון תחת צו מעצר (סעיף 12): מעבר למספר המשתמטים הרשמיים, ישנם עוד 52,460 מיועדים לשירות ביטחון אשר הוצאו בעניינם צווים לאחר פקודת מעצר.

חלקו של הציבור החרדי מחזיקי צו מעצר: לפי הערכת הצבא, כ-80% מקרב כלל האוכלוסייה המחזיקה בצו גיוס לפי סעיף 12 הם בני הציבור החרדי.

פער דרמטי בהגשת כתבי האישום

לצד המספרים הגבוהים של חבי הגיוס החרדים שאינם מתייצבים, הנתונים חושפים פער דרמטי ומנקר עיניים בכל הנוגע לנקיטת הליכים פליליים והגשת כתבי אישום בפועל.

מהמסמך עולה כי במהלך שנת 2026 הוגשו בסך הכל 232 כתבי אישום נגד משתמטים בכלל צה"ל. אלא שמתוכם, רק 16 כתבי אישום הוגשו נגד משתמטים מהציבור החרדי.

היועצת המשפטית לממשלה הבהירה בסיכום הדיון כי מדובר בפער משמעותי ביותר מבחינת היקף כתבי האישום המוגשים בעניינם של משתמטים בני הציבור החרדי לעומת יתר המגזרים. היא דרשה מגורמי האכיפה בצבא ובמשטרת ישראל לעשות כל מאמץ על מנת לצמצם את פערי השוויון הללו, ולטייב את כל היבטי האכיפה כדי להפסיק את התוצאה הנוכחית של אכיפה לא שוויונית במשק.