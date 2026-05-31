הילארי דאף חוגגת נוסטלגיה: שחררה EP עם להיטי העבר שלה

אחרי שחזרה השנה לבמות ולמצעדים עם אלבום אולפן חדש, כוכבת הפופ והשחקנית שהתפרסמה בסדרה "ליזי מקגוויר" מפנקת את המעריצים ומנגישה לסטרימינג את שבעת הקלאסיקות הגדולות שלה שהוקלטו מחדש

הילארי דאף ממשיכה להוכיח ששנת 2026 שייכת לחזרתה הגדולה לעולם המוזיקה. לאחר ששברה שתיקה של עשור בפברואר האחרון עם אלבומה השישי Luck... or Something, הזמרת והשחקנית משחררת כעת מיני-אלבום (EP) חדש ומסקרן במיוחד העונה לשם (Mine), ומציג ביצועים ווקאליים בוגרים ועדכניים ללהיטים שעיצבו את תעשיית הפופ של שנות האלפיים.

ה-EP כולל שבעה מלהיטיה האייקוניים ביותר:

"Wake Up (Mine)"

"So Yesterday (Mine)"

"What Dreams Are Made Of (Mine)" (הלהיט הבלתי נשכח מתוך "ליזי מגווייר בסרט")

"Sparks (Mine)"

"Come Clean (Mine)"

"Why Not (Mine)"

"With Love (Mine)"

מהוויניל ישירות לסטרימינג

הגרסאות המחודשות (הזוכות לתוספת המיתוג "(Mine)", בדומה למהלך ה-"Taylor's Version" של טיילור סוויפט) לא לגמרי חדשות למעריצים האדוקים ביותר. הן הוקלטו במקור כרצועות בונוס בלעדיות עבור מהדורות הויניל המוגבלות של אלבום הקאמבק שלה, שנמכרו בין היתר ב"יום חנות התקליטים" (Record Store Day).

בעקבות דרישה מאסיבית של הקהל ברשתות החברתיות, החליטה דאף להעלות את שבעת השירים לכל פלטפורמות הסטרימינג (Spotify, Apple Music וכו').