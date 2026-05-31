הנקודה האדומה: נגררים על הכביש במקום לשבת בישיבה

צילום: חרדים אחרי חיילים (אילוסטרציה, נוצר באמצעות AI)

ההפגנות בירושלים וב"ב מביאים את המחלוקת סביב חוק הגיוס לרתיחה בשטח, ומעוררים תהייה מחודשת האם לא ניתן לגשר על הפערים במקום ללכת מכות עם שוטרים מתחת לגשר המיתרים

למה הסרוגים בוכים וצועקים שחרדים לא מתגייסים?

הם ועוד איך מתגייסים!

רק צריך אותם להפגנות וחסימות צמתים בבני ברק ובירושלים, והופס

כל החרדים מהפלג הירושלמי שתורתם אומנותם

מחליפים את הלימוד באמנות לוחמת הרחוב הידועה:

שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה,

והם מתייצבים מול מכוניות ורכבות קלות

כדי להיגרר קשות על הרצפה על ידי שוטרים ולפעמים גם בידי שוטרות רח"ל!

אז מה זה אם לא להתגייס ולמסור את הנפש והגוף בידי כוחות השחור הלבושים בכחול

ומוציאים נגד הלומדים אלה נוראה בראש?

ועכשיו ברצינות:

לדעתי- ההפגנות האלה, שכמה שיותר אברכים ולומדים מצווים להשתתף בהן,

זה לא רק ביטול תיירה משווע ומיותר אלא גם זירה שהופכת בשניות לחילול השם

עם קללות ונאצות שרואים לצערנו רק במגרשי הכדורגל

(עכשיו אולי מבינים למה ההנהגה החרדית לא מעוניינת שצעירים חרדים יגיעו למשחקים של בית"ר).

אם תשאלו אותי וגם אם לא תשאלו- אין פה עניין של ביטולה הוא קיומה

כי גם אני מאמין בתורה ומצוות, ולדעתי וככה עולם התורה לא צריך להיראות.

מרביצים לשוטרים? מצפצפים על החוק? מאיימים במוות כדי לא להגן על המדינה שאתם חיים בה

ונהנים מכל ההטבות שהיא מציעה לאזרחיה, ואולי גם קצת יותר מזה?!

אז מה עושים במקום להוציא מפגינים לרחובות

ולהוציא את העשן מהאף והאוזניים לנהגים בבני ברק וירושלים?

קחו דוגמה מחרדים שמגיעים מדי פעם לאולפנים ומדברים בנחת,

וקוראים לכולם להידבר כמו בני אדם במקום להיגרר על מדרכות כמו חיות.

כי אנשים אחים אנחנו וכולם יכולים אם הם רוצים להתגייס!

לא למלחמה ברחוב עם שוטרים או מלחמת אחים,

אלא במלחמה בחיות טורפות שרוצים לראות דם נשפך ברחובותינו ופילוג וקרעים בחברתנו.

אז אולי פעם אחת לשם שינוי נתגייס כולנו לשינוי המציאות המעצבנת?

והלוואי שזו תהיה הכותרת של הנקודה האדומה הבאה.

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

