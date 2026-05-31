דובר צה"ל מכחיש: לא מתנהל מו"מ על שחרור עריקים מהכלא הצבאי

לאחר שהפלג הקיצוני "הוועדה להצלת עולם התורה" הודיע על דחיית ההפגנות ב-24 שעות בשל "מגעים רציניים ומתקדמים לשחרור תלמידי ישיבות", בצבא מבהירים באופן חד-משמעי כי הדיווחים שקריים: "בניגוד לנטען, לא מתקיים משא ומתן"

צה"ל מגיב בשעות האחרונות באופן רשמי ורוחץ בניקיון כפיו מול הפרסומים במגזר החרדי: דובר צה"ל פרסם הודעת הכחשה גורפת וחד-משמעית, לפיה לא מתנהלים מגעים או פשרות מול גורמים קיצוניים בנוגע לעריקים הכלואים במתקני הכליאה הצבאיים. "בניגוד לנטען, לא מתקיים משא ומתן על שחרור עריקים ומשתמטים מהכלא הצבאי", הבהירו בצבא באופן נחרץ.

התגובה הרשמית של צה"ל מגיעה בעקבות מודעה רשמית שהופצה ברשתות ובקבוצות הפנימיות תחת הכותרת "ברייקינג ניוז - הודעה לציבור" מטעם "הוועדה להצלת עולם התורה" (הקשורה לפלגים המנהיגים את קו המחאה הקיצוני ברחוב החרדי). במודעה (נטען כי חלו "התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא", וכי מתנהל "משא ומתן רציני ומתקדם בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי".

על בסיס אותן "הבנות" כביכול, הודיעו בוועדה על דחיית הפגנות הענק המתוכננות בירושלים ובבני ברק ב-24 שעות. יחד עם זאת, הם איימו כי "ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, יימשכו צעדי המחאה במלוא העוצמה".

במערכת הביטחון מיהרו לגדוע את השמועות על רקע הרגישות הציבורית הגבוהה סביב חוק הגיוס ואכיפת צווי הסירוב, ומבהירים כי המדיניות כלפי מי שאינו מתייצב ומסומן כעריק נותרת נוקשה, ללא ערוצי הידברות פוליטיים או כניעה לאיומי הפגנות ברחובות.