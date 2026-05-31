סיון כהן מחמיאה: "יש שר אחד שמגיע לו כל הכבוד"

אנשי התקשורת ממשיכים לעקוב מקרוב אחר הטיפול הממשלתי במשבר החריף בצפון, ומפנים זרקור לפעילות מאחורי הקלעים של חברי הממשלה. עיתונאית ומגישת ערוץ 13, סיון כהן, התייחסה בחשבונה ברשת החברתית X למציאות הפוליטית סביב הנושא והביעה הערכה לשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

"ובתוך כל הקואליציה הזאת שנראית ומתנהגת כמו הפיד של כבוד השרה עידית סילמן, יש אחד שבאמת מנסה להילחם", כתבה כהן לעוקביה.

בהמשך דבריה נקבה כהן בשמו של השר והסבירה את הסיבה לשבח שחלקו לו: "קוראים לו יצחק וסרלאוף, שגם הבוקר עושה כל שביכולתו שהממשלה תאשר כבר העברת כספים לצפון".

את ציוצה בחרה מגישת הטלוויזיה לחתום בקריאה חד-משמעית לשאר חברי הממשלה לנהוג בצורה דומה: "כשמגיע מגיע. תהיו וסרלאוף".