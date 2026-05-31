כ-5,000 משתתפות ומשתתפים בסובב ירושלים 2026

סובב ירושלים 2026 יצא בשישי האחרון לדרך בפעם ה-12. אירוע רכיבת האופניים הגדול בישראל מתקיים ביוזמת עיריית ירושלים ומשרד התרבות והספורט. באירוע משתתפים כ-5,000 רוכבות ורוכבים בכל הגילאים, רוכבים מקצועיים לצד רוכבים חובבים, משפחות וילדים מרחבי הארץ.

במסגרת האירוע, הוזנקו ארבעה מקצים: 50 ק"מ, 30 ק"מ, 15 ק"מ ומסלול מקוצר למשפחות באורך 8 ק"מ. את המקצה ל-15 ק״מ הזניק שורד השבי אלקנה בוחבוט.

כלל המקצים עברו דרך הנופים הקסומים ויוצאי הדופן של ירושלים ושל הטבע העוטף אותה, וחשפו את הרוכבים גם לפארקים ולפינות החמד הייחודיות לעיר. מסלולי הרכיבה עברו מסביב לעיר העתיקה, גן לאומי עיר דוד, עמק צורים, הר הצופים, נחל צופים, פארק נחל שורק, פארק הארזים, הרי ירושלים, יער עמינדב, רכס לבן, מנהרת הגיחון, גן החיות ופארק המסילה. סובב ירושלים הוא אירוע הרכיבה היחיד בישראל המקיף את העיר בצורה מלאה ומעניק רכיבה מהנה ומרתקת בנופיה המשתנים של העיר ומשלב טבע ועיר, עליות וירידות, ישן וחדש - כמו שרק העיר ירושלים יכולה להציע.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: ״אין עוד עיר בישראל שמציעה חוויית רכיבה כמו ירושלים. בין חומות העיר העתיקה, ההרים, היערות והנופים עוצרי הנשימה, סובב ירושלים הפך לאחד מאירועי הספורט הבולטים והמרגשים בישראל. מדובר בחגיגה ירושלמית של ספורט, טבע ואחדות״.










