לראשונה: המדינה בתביעת ענק נגד הפצת עלונים בבתי חולים

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט תביעה אזרחית ראשונה מסוגה, בסך של כמיליון וחצי₪, נגד שלוש חברות לשירותי סיעוד, בגין הנזקים שגרמו כאשר חילקו עלונים ומדבקות פרסום בשטח בתי החולים הממשלתיים ברחבי הארץ.

מכתב התביעה שהגישה היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, בשם משרד הבריאות, עולה, כי בשנים האחרונות הולכת ורווחת תופעה רחבת היקף של חלוקת עלוני פרסום של חברות סיעוד פרטיות במרכזים רפואיים ממשלתיים במרכז הארץ, ובהם בית החולים שיבא, איכילוב, וולפסון ושמיר (אסף הרופא).

מחלקי העלונים שפועלים מטעם חברות סיעוד, מדביקים ומפזרים את הפרסומות במחלקות הטיפוליות, על רכוש בית החולים, ולא בוחלים אף בכניסה לחדרי מטופלים בהם נמצאים חולים על מנת לחלק עלוני פרסום או להדביק מדבקות בחדר, זאת תוך פגיעה חמורה בפרטיות.

חילקו עלונים לחולים הנמצאים בבידוד

בחלק מהמקרים, המחלקים נכנסים לחדרי מטופלים, לעתים שנמצאים בבידוד ושאינם יכולים להגיב לכניסת אדם זר לחדרם, תוך הצגת מצג שווא כי מדובר במבקר של המטופל או עובד בית החולים.

בכתב התביעה שהוגש לבית משפט השלום בת"א, באמצעות עו"ד אינה שטיין, ציינה המדינה כי נציגי חברות הסיעוד "נוקטים באיומים ובאלימות מילולית ופיסית ומסכנים את הצוותים הרפואיים והביטחוניים של המרכזים הרפואיים הממשלתיים, מפריעים לעבודת הצוות הרפואי ועולבים בעובדי ציבור, משחיתים ומזיקים לרכוש המדינה, מטרידים את המטופלים ומלוויהם ופוגעים בפרטיותם, יוצרים מצג שווא של עובדים מורשים, גורמים לעלויות כבדות למדינה והוצאת משאבים ניכרים בהתמודדות עם מטרד חלוקת עלוני הפרסום, לרבות בשל הקצאת כוח אדם של מאבטחים והגשת תלונות במשטרה וכן בגין הצורך בניקוי ותיקון רכוש בית החולים שהושחת".

העמידו את הצוות הרפואי בעימותים

עוד ציינה הפרקליטות, כי חרף מאמצי בתי החולים למגר את התופעה בעזרת הצוותים הרפואיים, קציני הביטחון ועובדי המשק, התופעה ממשיכה להתקיים והיא לא רק גוזלת משאבים רבים אלא מעמידה את הצוות הרפואי ואת קציני הביטחון בעימותים מול מחלקי עלוני הפרסום, בגינם הוגשו עשרות תלונות במשטרה.

כתב התביעה בסך כולל של 1,402,535 ₪, מבוסס על תצהירים שהגישו נציגי בתי החולים, שכוללים כימות עלויות בשל הצורך בהוספת שעות עבודה לניקיון באיסוף העלונים, גירוד המדבקות ואף החלפת ציוד.

מהיחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה נמסר: "מטרתה של תביעה זו היא למנוע ממחלקי עלוני פרסום להמשיך את פעולתם הלא חוקית ולפצות את המדינה בעבור המשאבים שהושקעו ועודם מושקעים לצורך הפחתת הנזק של פעולות מחלקי עלוני הפרסום על הציבור המגיע לבתי החולים ועל הצוותים הרפואיים ואחרים"



