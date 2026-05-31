השופט סולברג בהחלטה מיידית נגד שרי הליכוד

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע כי לשכת שר מהווה נכס ציבורי שאסור בשימוש לצורכי תעמולת בחירות, וקיבל את עתירותיו של עו"ד ורו"ח ירון מאירי נגד השרים קיש, זוהר, רגב ולוין, והשית עליהם ועל מפלגת הליכוד הוצאות.

ההחלטה ניתנה בעקבות סדרת עתירות שהגיש העותר, עו"ד ורו"ח ירון מאירי, נגד מפלגת הליכוד ונגד השרים יואב קיש, מיקי זוהר, מירי רגב, יריב לוין ודוד אמסלם. העותר טען כי השרים צילמו בלשכותיהם הרשמיות סרטונים המכילים תוכן העולה כדי תעמולת בחירות, ופרסמו אותם בחשבונות הטיקטוק האישיים שלהם. לטענתו, פרסומים אלו מהווים שימוש אסור בנכסי ציבור.

(הלשכה, סמלי המשרד, דגל המדינה ותואר השר) בקשר עם תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

משרדי הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה תמכו בעמדה כי צילום בלשכת שר נחשב לשימוש בנכסי הציבור וכי תוכן הסרטונים נועד להשפיע על הבוחרים ולכן מהווה תעמולת בחירות.

מנגד, השרים ומפלגת הליכוד טענו כי המפלגה אינה מעורבת ביצירת הסרטונים. לגופו של עניין טענו כי צילום בלשכה או מעמד ציבורי אינם בגדר שימוש בנכסי הציבור, וכי הסרטונים מבטאים את תפיסת עולמם של השרים בנושאים שעל סדר היום כחלק מחופש הביטוי הפוליטי, ללא קריאה מפורשת להצבעה, ועל כן אינם מהווים תעמולת בחירות. כמו כן, נטען לשיהוי לגבי סרטונים ותיקים.



יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג קבע בהחלטתו כי לשכת שר היא נכס הציבור, ועל כן חל איסור לצלם בה תעמולת בחירות. השופט הבהיר כי אין מדובר בהגבלה על תוכן הדברים או על חופש הביטוי, אלא על מקום צילום הביטוי. מנגד, נקבע כי שימוש בתואר "שר/שרה" או הצגת דגל המדינה אינם מהווים שימוש בנכסי ציבור.

כמו כן קובעת החלטה כי הסרטונים, שבהם השרים מציגים עמדות אישיות, מתארים הישגים ומביעים כוונות לפעול, נועדו בעיקרם לגרום לציבור לתמוך בהם וברשימתם ביום הבחירות. נפסק כי אין הכרח בקריאה מפורשת להצביע כדי שהדבר ייחשב לתעמולת בחירות, וטענת השיהוי נדחתה מאחר שהסרטונים נותרו זמינים בחשבונות הטיקטוק.

העתירה נגד השר דוד אמסלם נמחקה לאחר שהתייתרה, מכיוון שהסרטונים הוסרו לפני בירור העתירה. השר והליכוד חויבו בהוצאות מופחתות בסך 2,000 ש"ח. העתירות נגד השרים יואב קיש, מיקי זוהר, מירי רגב ויריב לוין התקבלו. השופט סולברג הורה לכל אחד מהשרים להסיר מיידית מחשבונותיהם ברשתות החברתיות את הסרטונים מושא העתירות.



השרים ומפלגת הליכוד יישאו בהוצאות העותר בסכומים הבאים: השר יואב קיש– 2,500 ש"ח; השר מיקי זוהר – 2,500 ש"ח; השרה מירי רגב – 9,000 ש"ח; שר המשפטים יריב לוין– 11,000 ש"ח.



