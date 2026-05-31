באיראן מאיימים: לא ייחתם שום הסכם, אין אמון בהבטחות ארה"ב

קשיים נוספים במו"מ? על רקע הדיווחים לפיהם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהתגבשה, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס היום (ראשון) לקיפאון במגעים והבהיר כי איראן תמשיך לדרוש את זכויותיה.
"לא ייחתם שום הסכם עד שכל זכויותינו יכובדו" אמר קאליבאף, המשמש גם כראש צוות המו"מ האיראני מארה"ב, בפתח ישיבת הפרלמנט בטהרן. "אין לנו שום אמון בהבטחות של האויב, רק בתוצאות ברורת בשטח. המבחן היחיד יהיה השגת הישגים ממשיים".
עוד טען כי איראן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם תהיה בטוחה כי זכויות העם האיראני נשמרו. קאליבאף הוסיף וציין כי "האויב מנסה ליצור מחלוקות פנימיות, באמצעות לחץ כלכלי והסתה תקשורתית, כדי לפצות על תבוסתו הצבאית ולאלץ אותנו להיכנע, אך הוא חי באשליות".
כאמור, הבוקר דווח כי הנשיא טראמפ קיים בסוף השבוע דיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן, שבמהלכו ביקש להכניס שורה של שינויים לטיוטת ההסכם שהתגבשה בין הצדדים באמצעות המתווכים. לפי גורמים אמריקניים המעורים בפרטים, הנשיא מעוניין לחזק בעיקר את הסעיפים העוסקים בתוכנית הגרעין האיראנית ובמאגר האורניום המועשר שבידי טהרן. במתווה הנוכחי, איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, אך עיקר הסוגיות המעשיות, ובהן עתיד מאגר האורניום המועשר והגבלות על המשך ההעשרה, אמורות להידון במהלך תקופת משא ומתן בת 60 ימים לאחר החתימה. טראמפ, כך לפי הדיווח, מבקש לקבוע מנגנונים ברורים ומפורטים יותר באשר להעברת האורניום המועשר, לוחות הזמנים לביצוע המהלך ואופן הפיקוח עליו. בנוסף, נושא שמעסיק את הנשיא הוא הסעיפים הקשורים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ ביקש לעדכן חלק מהניסוחים, למשל אלו הנוגעים לחופש השיט במצר, שנחשב לאחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם.
