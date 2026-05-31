באיראן מאיימים: לא ייחתם שום הסכם, אין אמון בהבטחות ארה"ב

לאחר שדווח על הדרישות החדשות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף איים כי "לא ייחתם שום הסכם עד שכל זכויותינו יכובדו"

קשיים נוספים במו"מ? על רקע הדיווחים לפיהם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהתגבשה, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס היום (ראשון) לקיפאון במגעים והבהיר כי איראן תמשיך לדרוש את זכויותיה.

"לא ייחתם שום הסכם עד שכל זכויותינו יכובדו" אמר קאליבאף, המשמש גם כראש צוות המו"מ האיראני מארה"ב, בפתח ישיבת הפרלמנט בטהרן. "אין לנו שום אמון בהבטחות של האויב, רק בתוצאות ברורת בשטח. המבחן היחיד יהיה השגת הישגים ממשיים".

עוד טען כי איראן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם תהיה בטוחה כי זכויות העם האיראני נשמרו. קאליבאף הוסיף וציין כי "האויב מנסה ליצור מחלוקות פנימיות, באמצעות לחץ כלכלי והסתה תקשורתית, כדי לפצות על תבוסתו הצבאית ולאלץ אותנו להיכנע, אך הוא חי באשליות".