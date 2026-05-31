כבשנו שוב: 10 דברים שלא ידעתם על הסרט "בופור"

כשצה"ל שוב כבש את מרחב הבופור בלבנון אחרי 26 שנה - גם הסרט "בופור" חוזר פתאום להיות רלוונטי מתמיד. מהסערה סביב השחקנים, דרך הקרב האמיתי על המוצב ועד המועמדות ההיסטורית לאוסקר: 10 דברים שלא ידעתם על אחד הסרטים הכי חזקים בקולנוע הישראלי

26 שנה אחרי הנסיגה מלבנון, וכשצה"ל שוב כבש את מרחב הבופור בלבנון אחרי 26 שנה - גם הסרט "בופור" חוזר פתאום להיות רלוונטי מתמיד. הסרט של יוסף סידר, שהפך עם השנים לאחד מסרטי המלחמה המזוהים ביותר בישראל, הצליח לקחת את אחד המקומות הכי טעונים בתולדות צה"ל ולהפוך אותו לסמל של דור שלם.

אז רגע לפני שגם הדור הצעיר מגלה מחדש את הסרט - הנה 10 דברים שלא בטוח שידעתם על "בופור".

1. הסרט מבוסס על ספר מצליח במיוחד

"בופור" מבוסס על הספר "אם יש גן עדן" של רון לשם, שזכה בפרס ספיר והפך לאחד הספרים הכי מזוהים עם מלחמת לבנון.

2. הסרט בכלל לא צולם בבופור

למרות השם, הצילומים נערכו במבצר נמרוד, שעבר התאמות מיוחדות כדי להיראות כמו המוצב בלבנון.

3. צה"ל עזר בהפקה

לצורך הצילומים הושאלו לסרט מיגונים וציוד צבאי אמיתי מצה"ל כדי ליצור תחושת אותנטיות מלאה.

4. הסרט כמעט הוחרם בישראל

הליהוק עורר סערה אחרי שהתברר שחלק מהשחקנים הראשיים - בהם אושרי כהן ואיתי טיראן - לא השלימו שירות צבאי מלא. היו אפילו קריאות להחרים את הסרט.

8. "בופור" כמעט בכלל לא הגיע לאוסקר

תחילה נבחר "ביקור התזמורת" לייצג את ישראל באוסקר, אבל נפסל בגלל יותר מדי אנגלית - ורק אז "בופור" נכנס במקומו והגיע עד לחמישיית המועמדים הסופיים.

6. זה היה הישג היסטורי לקולנוע הישראלי

"בופור" היה הסרט הישראלי הראשון מאז 1984 שהגיע למועמדות לאוסקר בקטגוריית הסרט הזר.

7. הסרט שבר קופות בישראל

יותר מ-300 אלף צופים הגיעו לבתי הקולנוע לראות את "בופור", והוא הפך לאחד הסרטים הישראליים הכי מצליחים של אותה שנה.

8. הסרט זכה בפרס ענק בברלין

יוסף סידר זכה על "בופור" בפרס "דוב הכסף" לבמאי הטוב ביותר בפסטיבל ברלין

9. "יציאה, יציאה" הפך למשפט אייקוני

"יציאה, יציאה", "נפילה, נפילה" - המשפטים שחזרו שוב ושוב לאורך הסרט נחרטו אצל דור שלם של ישראלים והמחישו את שגרת הפחד במוצב.

10. הסיום של הסרט

הרגע שבו לירז, בגילומו של אושרי כהן, מסתכל בפעם האחרונה על המוצב המתפוצץ, ואז נשבר ובוכה, הפך לאחת הסצנות הכי זכורות בקולנוע הישראלי של השנים האחרונות.