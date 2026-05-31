דיווח: בארה"ב בוחנים אפשרות לביקור של טראמפ בישראל

בשגרירות ארה"ב בישראל בוחנים אפשרות לכך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יגיע לביקור בישראל בחודשים הקרובים. אם המהלך יצא לפועל, הוא יקבל גם את פרס ישראל

שגרירות ארה"ב בישראל בוחנת כעת אפשרו לפיה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יגיע לביקור בארץ במהלך חודש ספטמבר הקרוב. כך דווח היום (ראשון) בעיתון "ישראל היום".

לפי הדיווח, בשגרירות האמריקנית שוקלים לצמצם או לדחות את אירועי ה-4 ביולי לציון יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, ובמקומם לקיים חגיגות נרחבות יותר בזמן הגעתו האפשרית של טראמפ לארץ. אם הביקור יצא לפועל, טראמפ צפוי לקבל במהלך שהותו בארץ גם את פרס ישראל - כפי ששר החינוך יואב קיש הודיע בעבר, זאת "כהוקרה לתרומתו הייחודית לעם היהודי".

גורמים ישראליים אמרו כי כל עוד נמשכת המלחמה מול איראן, ביקור של טראמפ בישראל אינו עומד על הפרק. עם זאת, נטען כי במידה ויושגו הבנות או הסכם שיביאו לרגיעה, האפשרות לביקור עשויה להפוך למעשית. בנוסף, גורמים פוליטיים העריכו שיש מי שפועלים מאחורי הקלעים למנוע את הביקור, בשל השפעתו האפשרית על קמפיין הבחירות בישראל שיהיה בעיצומו באותו הזמן.

בשגרירות ארה"ב בישראל סירבו להתייחס לדיווח.



