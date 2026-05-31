כ"ץ לתושבי הצפון: "מודעים היטב לאחריות המוטלת על כתפינו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה במסר לתושבי הצפון בצל התקיפות של חיזבאללה: "אנחנו מודעים היטב לגודל השעה ולאחריות המוטלת על כתפינו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים היום (ראשון) בטקס האזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. בדבריו התייחס לכיבוש הבופור בדרום לבנון, וכן פנה לתושבי הצפון והתחייב להשיב את הביטחון לאזור.

"26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל" אמר כ"ץ. "לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת - ויישארו שם כחלק מאזור הביטחון בלבנון".

לדבריו, "אנחנו פועלים למול אלפי הבתים ותשתיות הטרור בכפרי הגבול הלבנונים, וזאת מתוך עקרון ברור: אויב ג'יהדיסטי מבין רק שפה אחת - לקיחת שטח והרס הבתים. בעוד שלוחמי צה"ל נלחמים בעוז וחותרים למגע מול האויב, מחבלי חיזבאללה השפלים בורחים לאחור ומתחבאים".

בסיכום דבריו כ"ץ שלח מסר לתושבי הצפון הנמצאים תחת איום מתמיד של אזעקות, ירי ורחפני נפץ מחיזבאללה בשבועות האחרונים. "אני מבקש לפנות מכאן לתושבי הצפון: אנחנו מודעים היטב לגודל השעה ולאחריות המוטלת על כתפינו" טען. "ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד: לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. התחייבנו - ונקיים".

הרצוג: "יש צורך בלחץ מקסימלי על חיזבאללה"

במקביל, נשיא המדינה ישראל הרצוג התייחס גם כן לאירועים בצפון ואמר כי "קרבות קשים מתחוללים בימים האחרונים על אדמת לבנון. שמות האתרים המוכרים לנו מלבנון הראשונה והשניה, שבים אלינו בלבנון השלישית. דגל ישראל ודגל סיירת גולני שבו להתנוסס על הבופור. זוהי אותה אדמה עליה לחמו הלוחמים הוותיקים שחלקם נמצאים איתנו כאן. אותה אדמה, שמהווה אתגר מתמשך, כבר ארבעים וארבע שנים".

”אני אומר זאת כאן בקול רם לכל מדינות העולם: אל תחלקו לנו ציונים, תעזרו לנו במעשים נחרצים" הבהיר. "יש צורך בלחץ מקסימלי על זרועות חיזבאללה בכל מקום - סנקציות, הכרזה כארגון טרור וכמובן - פעילות צבאית נחושה שצריכה להיות קודם כל בראש ובראשונה על ידי צבא לבנון, כך ורק כך נגיע לשלום”.