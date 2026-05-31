כ"ץ על כיבוש הבופור: "מי שמאיים עלינו יאבד נכסים אסטרטגיים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ בהתייחסות ראשונה להנפת הדגל המחודשת על הפסגה ההיסטורית, במסר הרתעתי חד לעבר האויב: "מי שמאיים עלינו יאבד את נכסיו בזה אחר זה. כולנו נחושים לרסק את כוחו של החיזבאללה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (ראשון) להסרת האיפול מעל הרחבת התמרון הקרקעי בדרום לבנון, ושלח מסר תקיף בעקבות כיבוש רכס הבופור והנפת דגלי ישראל וגולני על הפסגה האסטרטגית.

בדבריו, קשר שר הביטחון בין ההישג המבצעי הנוכחי לבין ההיסטוריה של המקום, כאשר חשיפת המהלך נעשתה בדיוק ביום האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת שלום הגליל שנפלו במקום לפני 44 שנים.

"44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, וביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי גולני שנפלו בקרב על הבופור - לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני, שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני", אמר כ"ץ.

שר הביטחון פירט את קבלת ההחלטות שהובילה למהלך מעבר לנהר הליטני: "בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ובהנחייתי, צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור - מהנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר להגנת יישובי הגליל ולשמירה על ביטחון כוחותינו". כ"ץ הוסיף והבהיר כי האיפול שהוטל על המבצע עד כה נועד למנוע מידע חיוני מהאויב.

"זהו מסר ברור לאויבינו: מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה", חתם שר הביטחון במסר הרתעתי חד-משמעי, והוסיף: "אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל שכתבו פרק נוסף של גבורה ישראלית במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת".

לצד הברכות על ההישג המבצעי, כ"ץ הבהיר כי פניו של צה"ל קדימה והלחימה נמשכת בעוצמה: "המערכה עוד לא הסתיימה. צה"ל חזק, וכולנו נחושים לרסק את כוחו של החיזבאללה ולהשלים את המשימה: הבטחת הביטחון לתושבי הצפון".