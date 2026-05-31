טרגדיה בצפון: נקבע מותה של תינוקת בת 3 חודשים

תינוקת בת 3 חודשים איבדה את הכרתה בביתה, כשלפי החשד ייתכן כי היא נחנקה מחלב שפלטה. צוותי הצלה פינו אותה לבית החולים בצפת - שם נקבע מותה

טרגדיה בחצור הגלילית: תינוקת בת 3 חודשים מתה הבוקר (ראשון) אחרי שאיבדה את הכרתה בביתה. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים זיו בצפת במצב אנוש. עם זאת, מספר שעות לאחר מכן מותה נקבע על ידי הרופאים.

יחיאל רושצקי ודביר לוי, חובשי איחוד הצלה, סיפרו כי "ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים 'זיו' בצפת תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש. ייתכן כי נחנקה מחלב שפלטה".



המרכז הרפואי זיו בצפת עדכן: "התינוקת הובאה למיון ילדים במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה. צוותי הרפואה בזיו המשיכו במאמצי ההחייאה המתקדמים, אך למרבה הצער, חרף המאמצים הרבים, נאלצו לקבוע את מותה".

"המשפחה מלווה בשעה קשה זו על ידי הצוותים הרפואיים והסוציאליים של המרכז הרפואי" נמסר. "נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. המרכז הרפואי משתתף בצערה הכבד של המשפחה".