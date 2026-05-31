בית חולים בצפון בעדכון חשוב לציבור

בית החולים זיו בצפת מסר היום (ראשון) עדכון חשוב לציבור. בשעות האחרונות מופצות שמועות רבות בנוגע למצב הנפיץ בצפון וההסלמה מול חיזבאללה.



בהודעה נמסר כי "המרכז הרפואי זיו ממשיך לפעול במתכונת מלאה ובשגרה מוחלטת, ללא כל שינוי. הנהלת המרכז מקיימת הערכות מצב שוטפות, נמצאת בקשר רציף עם משרד הבריאות ופועלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

כלל מחלקות האשפוז, חדרי הלידה והמיונים: פועלים באופן מלא ובמיקומם המקורי. מרפאות החוץ: פועלות כסדרן ובאופן מלא במיקומן המקורי".

לסיום הדגישו בבית החולים: "המרכז הרפואי זיו ערוך ומוכן לכל תרחיש. נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ונעדכן את הציבור בכל שינוי במידת הצורך".