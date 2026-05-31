הליהוקים לפסטיגל החלו: זו הכוכבת שבדרך להצטרף למופע הגדול

אחרי שכבשה את עולם הדוגמנות והפכה לפנים מוכרות על מסך הטלוויזיה, עומר נודלמן בדרך לאחד היעדים הכי נוצצים בבידור הישראלי: הפסטיגל. לפי פרסום של TMI, הכוכבת נמצאת בשלבים מתקדמים של משא ומתן לקראת השתתפות במופע הגדול של חנוכה - צעד גדול וחשוב נוסף בקריירה שלה.

הפריצה ב"המירוץ למיליון"

נודלמן פרצה לחיינו בשנת 2018 כשהשתתפה בתוכנית "המירוץ למיליון" לצד חברתה מיכל קריץ. מאז הפכה לאחת הכוכבות הצעירות הבולטות בישראל, עם קריירת דוגמנות מצליחה וקמפיינים גדולים למותגים מובילים.

עומר נודלמן מדגמנת שמלות כלה צנועות

הקריירה בטלוויזיה

בין התפקידים הבולטים שלה אפשר למצוא את הסדרות "בת השוטר", "ספיידרז", ו"בעלת החלומות", שבהן בלטה במיוחד בקרב קהל הצעירים. בהמשך השתתפה גם ב"בלקספייס", "ריסט" ובסרט "בחורים טובים 2", מה שחיזק עוד יותר את מעמדה בעולם המשחק.

החתונה שבדרך

גם החיים האישיים שלה נמצאים לא פעם בכותרות. בשנת 2025 היא התארסה לבן זוגה שון סימנוביץ', אחיה של הדוגמנית קורל סימנוביץ', והשניים מנהלים זוגיות מתוקשרת שמושכת לא מעט עניין ברשתות ובמדורי הבידור.