ההישג הענק של הראל מויאל: כל הפרטים על הג'וב החדש

התרגשות שיא במנהטן: הזמר האהוב נבחר להוביל את האירוע הישראלי הגדול בעולם מול עשרות אלפים בלב השדרה החמישית

הזמר והיוצר הראל מויאל רושם היום (ראשון) ציון דרך ענק בקריירה הבינלאומית שלו. מויאל נבחר להוביל את מצעד התמיכה המסורתי "Celebrate Israel Parade" – אירוע הסולידריות הגדול ביותר בעולם למען מדינת ישראל, המציין השנה את יום העצמאות ה-78 של המדינה בלב מנהטן.

במהלך המצעד, יופיע מויאל על השדרה החמישית המפורסמת בניו יורק ויבצע את להיטיו הגדולים. הוא יעשה זאת מול קהל עצום של עשרות אלפי צועדים, ראשי הקהילה היהודית בארצות הברית ובכירים רבים שהגיעו מהארץ ומהעולם כדי להפגין תמיכה.

הראל מויאל צילום: יחצ

הראל מויאל מסר: "לשיר בלב מנהטן, מול עשרות אלפים שמחבקים את המדינה שלנו, זו התרגשות שקשה להסביר במילים. בטח בימים האלה, לשליחות הזו יש משמעות עמוקה. אני מגיע להביא את הלב הישראלי ולהרים את המורל הכי גבוה שיש."