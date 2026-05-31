טלטלה בתקשורת הישראלית: העיתונאי הבכיר הודיע על פרישה

העיתונאי הבכיר הודיע על פרישה אחרי קרוב לשני עשורים של פעילות: "תודה על הכל"

העיתונאי, החוקר והפרשן הבכיר לענייני חרדים ודמויות מפתח בחברה הישראלית, ד"ר אבישי בן חיים, הודיע על עזיבתו את חברת החדשות של ערוץ 13 (לשעבר חדשות 10), זאת לאחר 16 שנים שבהן שימש כאחד הפרשנים הבולטים והמשפיעים על המסך.

בפוסט פרידה מפורט ומרגש שפרסם, כתב בן חיים: "היום אני עוזב את חברת החדשות של ערוץ 13 (לשעבר 'חדשות 10' המעטירה) אחרי 16 שנה (חסר שנתיים וחצי של מילואים)!". בהמשך דבריו ביקש להודות באופן אישי לכל שרשרת האנשים שליוותה אותו לאורך הדרך, החל מהקולגות על המסך ועד לעובדי הארכיון, האיפור, הצלמים, אנשי הקונטרול וההפקה.

בן חיים אף ציין לטובה את מנכ"לי חברת החדשות בעבר ובהווה, ובהם טלי בן עובדיה, גולן יוכפז, ישראל טוויטו וליאור לנדנברג, אשר לדבריו "לעתים ממש דחפו שאביא קול ישראלי אחר למסך", כמו גם למנהלי "רשת" שספגו ביקורת אך הקפידו לתת במה לקול השונה.

מ"שלטון המרנים" ועד תיאוריית "ישראל השנייה"

במהלך שנותיו הרבות בערוץ, חתם בן חיים על כמה מהסדרות והתיאוריות החברתיות המשמעותיות ביותר בשיח הציבורי, אשר שילבו את הרקע האקדמי שלו עם העשייה העיתונאית. בין היתר, הזכיר את הפינות אצל מוטי לונדון וירון קירשנבאום ז"ל, לצד תוכניות כמו "הצינור" ו"היום שהיה".

הוא סיכם בגאווה את שתי התיאוריות הפוליטיות-חברתיות המזוהות עמו ביותר: "חרדים ההתפרקות" שעסקה בהתפרקות שיטת הממשל החרדית ושלטון המרנים, ותיאוריית "ישראל השנייה" אשר עוררה הדים רבים ועיצבה חלק ניכר מהשיח הפוליטי בשנים האחרונות.

לאורך השנים יצר בן חיים למעלה מעשרים סדרות כתבות מעמיקות שניסו להשלים את סיפורה של החברה הישראלית, וביניהן: "אלוהים שלי", "מחכים למשיח", "שלטון הרב", "מורה נבוכים" (שעסקה בהתנגשות בין ההלכה לעולם הערכים המודרני), "מהפכת המסורתיות", והטרילוגיה המדוברת: "גנבו לנו את המדינה", "המרוקאים החדשים" ו"ישראל השנייה". עשייה זו היוותה גם את הבסיס לשני ספריו האחרונים, "החרדים דע את האוהב" ו"מניפסט המסורתיות".

את דבריו חתם בן חיים בנימה אופטימית ומפויסת, המאפיינת את משנתו הציבורית: "תודה על הכל. בהצלחה גדולה. אינשאללה ניפגש אחרי הפיוס הלאומי הגדול ונמשיך לדון, להתפלמס ולהתווכח מתוך כבוד וחברות. לו יהי".