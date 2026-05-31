"תכננו לבצע פיגוע המוני במלון נגד חיילי צה"ל"

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד חסין גנאים ועבד אלרחים חמידה, תושבי ירושלים כבני 21, אשר תכננו לבצע פיגוע טרור נגד כוחות הביטחון באמצעות השלכת מטען חבלה לעבר חיילי צה״ל בבסיס ענתות.

לצורך קידום התוכנית צפו השניים בסרטונים המלמדים ייצור מטעני חבלה, ואחד מהם אף החל בהכנת מטען. בנוסף, גנאים נאשם כי עמד בקשר עם פעיל חמאס, ביצע עבורו משימות איסוף מידע והעביר לו מידע הנוגע לחיילים ולפעילות ביטחונית. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצרם של השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.

על פי כתבי האישום, שהוגשו באמצעות עו״ד מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים, במהלך שנת 2024 צפו השניים בסרטונים המלמדים הכנה וייצור של מטעני חבלה, העבירו אותם זה לזה, ובהמשך שוחחו ביניהם והסכימו כי עליהם לבצע פעולה נגד כוחות הביטחון.

תכננו פיגוע נגד חיילים רבים

במסגרת זו תכננו לבצע פיגוע באמצעות השלכת מטען חבלה לעבר חיילים בבסיס ענתות, בין היתר בשל היכרותם עם האזור וידיעתם כי במקום שוהים חיילים רבים. עוד נטען כי חמידה החל בהכנת מטען חבלה באמצעות פתיל, צינור ואבק שריפה שהפיק מכדור תחמושת שהיה ברשותו, אך חדל מהכנת המטען לאחר שלא הצליח להשיג חומרים נוספים.

בנוסף, במהלך שנת 2024 עמד גנאים בקשר עם קרוב משפחתו המתגורר בקפריסין, אשר סיפר לו כי הוא בעל תפקיד בארגון הטרור חמאס ולוקח חלק בפעילותו. במסגרת הקשר ביניהם, התבקש גנאים לבצע משימות שונות עבור הארגון, ובהן צילום מקומות שונים, העברת מידע על מחסומים ועל חיילים המגיעים למלון שבו עבד בירושלים.

עוד נטען כי גנאים מסר לקרוב משפחתו מידע על אירוע שבו הייתה צפויה להתארח במלון קבוצה מבית הספר של חיל האוויר, לרבות מועד האירוע ומספרי החדרים שיועדו למשתתפים. על פי כתב האישום, במהלך השיחות בין השניים שאל פעיל החמאס את גנאים האם יסייע לו אם ישלח למלון מחבל מתאבד, וגנאים השיב כי הוא עצמו מוכן לבצע פיגוע התאבדות, אך ביקש תקופת הכנה נוספת.

בנוסף, מיוחס לגנאים כי בינואר 2023, במהלך הפרות סדר שהתפתחו בעת פעילות כוחות הביטחון להריסת ביתו של המחבל עודאי תמימי במחנה הפליטים שועפאט, הוא ואדם נוסף השליכו מטעני צינור לעבר כוח ביטחון ממרחק של כעשרה מטרים.

לגנאים מיוחסות עבירות של קשר למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, מגע עם סוכן חוץ, ניסיון למסירת ידיעה לאויב, פעולה או עסקה בנשק למטרות טרור, מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה ועבירות נוספות. לחמידה מיוחסת עבירה של קשר למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות.



