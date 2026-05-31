זה האירוע שעשוי לשנות את גורלו הפוליטי של נתניהו

יועצו של נתניהו לשעבר מעריך הבחירות הבאות עלולות להסתיים במבוי סתום פוליטי. לדבריו, רק התפתחות דרמטית בזירה האיראנית עשויה לספק לנתניהו את המנדטים החסרים להכרעה

אביב בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס הבוקר (חמישי) בראיון לרדיו 103FM לעתידו הפוליטי של נתניהו ולהשלכות המשפט המתנהל נגדו.

בושינסקי העריך כי גם אם ישראל תלך לבחירות, התוצאה הסבירה ביותר תהיה המשך הקיפאון הפוליטי המוכר מהשנים האחרונות.

לשאלה האם נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא בישראל ענה: "אני חושב שלא, אני חושב שיהיה פה תיקו פוליטי שבסופו הוא ימצא את הדרך החוצה, בגלל המשפט".

לדבריו, תרחיש אחד עשוי לשנות את תמונת המצב הפוליטית ולהעניק לנתניהו יתרון משמעותי.

"אם בכל זאת יהיה אירוע דרמטי עם איראן וטראמפ יחזור למלחמה, אז הנקודות החסרות של נתניהו יגיעו", העריך.

בהמשך התייחס בושינסקי לאחת התכונות הבולטות שמזוהות עם נתניהו על רקע 30 שנה לכניסתו של נתניהו ללשכת ראש הממשלה: "אי אפשר לקחת ממנו את היכולת שלו לעשות דבר והיפוכו, ולשווק את היפוכו".