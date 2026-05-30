העולם בוער: חום קיצוני מעל 50 מעלות

השירות המטאורולוגי מעדכן כי השבוע הקרוב יהיה בסימן שינוי מגמה, לקראת גל חום קיצוני שיכה ברחבי העולם

הקיץ כבר כאן באופן רשמי, והשירות המטאורולוגי מעדכן כי השבוע הקרוב יעמוד בסימן של התחממות הדרגתית, אשר צפויה להגיע לשיאה לקראת סוף השבוע הבא.

במהלך החצי הראשון של השבוע, הטמפרטורות ברחבי הארץ ימשיכו להיות ממוצעות לחלוטין לתחילת חודש יוני, שנחשב לחודש הקיץ הרשמי הראשון. עם זאת, השינוי המורגש יגיע במחצית השנייה של השבוע, אז ייעשה חם מעט מהרגיל לעונה, כאשר בסוף השבוע הבא קיים סיכוי ממשי להתפתחותו של שרב.

מי שאחראי כרגע על המצב בשמיים הוא המערכת הסינופטית המוכרת, האפיק העונתי – המכונה על ידי המטאורולוגים "האפיק הפרסי". האפיק כבר משפיע בצורה ישירה על אזורנו, מייצב את מזג האוויר ומונע בינתיים מגוש אוויר חם במיוחד לחדור פנימה. מעתה ובמהלך חודשי הקיץ הקרובים, מה שיכתיב את תנאי מזג האוויר וישפיע באופן ישיר על עומסי החום בארץ יהיו אך ורק התנודות במיקומו ובעוצמתו של אותו אפיק עונתי.

העולם בוער: מעל 50 מעלות באסיה

בזמן שבישראל המצב עדיין יציב יחסית, השירות המטאורולוגי מפנה את המבט למה שקורה ברחבי הגלובוס ומדווח על נתונים מדאיגים וחריגים במיוחד. השבוע שחלף הגדיר מחדש את המושג גל חום, והיה שובר שיאים במקומות רבים מאוד בחצי הכדור הצפוני.

אלפי תחנות מדידה שונות ברחבי העולם שברו את שיאי הטמפרטורות ההיסטוריים לחודש מאי – החל מאפריקה, דרך אירופה ועד לחלקים נרחבים מאוד של יבשת אסיה.

הנתונים המבהילים ביותר נרשמו ב-10 ערים שונות במדינות כמו כווית, איראן ופקיסטן, שבהן נמדדו טמפרטורות קיצוניות של למעלה מ-50 מעלות צלזיוס. בערים רבות אחרות ברחבי אסיה, הטמפרטורות "גרדו" את רף ה-50 מעלות ונשארו ממש מעט מתחתיו, במה שמסתמן כפתיחה לוהטת במיוחד של העונה החמה ברחבי העולם.