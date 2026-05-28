עלול לגרום נזק לרהיטים. שימו עין על הטרמיט הפורמוסי

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בתקופה הקרובה צפויים להתחיל מעופי הכלולות של הטרמיט הפורמוסי באזור פ"ת, חבל מודיעין ודרום השרון. הטרמיט אינו מסוכן לבני אדם אך עלול לגרום נזק לעץ ומוצריו; המשרד קורא לציבור לדווח על נוכחותו של הטרמיט באזורים שטרם ידועים למשרד

מדי שנה הטרמיט הפורמוסי יוצא למעוף כלולות המתחיל בדרך כלל מסוף חודש מאי ועד חודש יולי. המעוף מתרחש החל משעות הערב המוקדמות, בסמוך לזמן שקיעת השמש ונמשך כשעה.

במעוף הכלולות משתתפים פרטים מכונפים רבים. עם זאת, רק זוגות בודדים מתוכם יצליחו להיפגש, להזדווג ולבנות ביחד קן, לרוב בקרקע לחה בבסיס עץ. בישראל, נוכחותו של הטרמיט הפורמוסי זוהתה בפתח תקווה ובמספר ישובים סמוכים הנמצאים מזרחית לעיר, ביניהם גבעת השלושה, כפר סירקין, נחלים, נופך מזור ורינתיה.

מין פולש שלא מסוכן לאדם אבל מסוכן לרהיטים

הטרמיט הפורמוסי נחשב למין פולש וידוע בעיקר בשל הנזקים שהוא גורם לעץ ולמוצריו. עם זאת, חשוב לדעת, כאמור, כי הטרמיט הפורמוסי אינו פוגע בבני אדם, ואינו עוקץ או מעביר מחלות. לכן, המלצת המשרד להגנת הסביבה היא לא לבצע הדברה ביתית כנגדו סביב אירועי מעוף הכלולות וכאשר אין חשש להתבססותו בסביבת המגורים – במרבית המקרים הטרמיט לא יצליח להתבסס והוא ייעלם כלעומת שבא.

עם זאת, כדי למנוע מלכתחילה מהטרמיט המכונף את האפשרות להיכנס לסביבת המגורים, המשרד ממליץ לסגור רשתות ולכבות תאורה שמושכת אותו לתוך הבית בשעות מעוף הכלולות.

כיצד תוכלו לזהות את הטרמיט הפורמוסי?

• אורכו של הטרמיט המכונף הוא 12-15 מילימטר

• צבעו חום בהיר

• הכנפיים שוות באורכן וארוכות בהרבה מעבר לבטן

• בעל מחושים ישרים

• אין היצרות (שנץ) בין החזה לבטן (רוחב הטרמיט די אחיד בניגוד לנמלים שלהן יש אזור צר יחסית בין החזה לבטן).

אז איפה אתם נכנסים לתמונה?

אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, פועל כדי להביא להכחדת הטרמיט הפורמוסי בישראל. לצורך כך הקים האגף, מערכת לאיתור ולניטור של הטרמיט בעצים באמצעות מערכת חדשנית של חיישני רטט אשר מאפשרים לקבל מידע על פעילותם של הטרמיטים בעצים שעל גביהם הותקנו החיישנים ובסביבתם.

עם זיהוי נוכחות מושבה של טרמיט מסוג זה, מנחה אגף מזיקים והדברה את הרשות המקומית הרלוונטית להדבירו באמצעות פיתיונות מבוססי מעכבי גדילת חרקים (IGR). שימוש בתחנות פיתיון המכילות מעכבי גדילת חרקים נחשבת לשיטה היחידה שהוכחה כיעילה לקטילת קן שלם של טרמיטים היכול לכלול פריטים רבים. בנוסף, שיטה זו בטוחה סביבתית הודות לרעילות נמוכה ביותר.

כדי להצליח בפעולות להכחדת הטרמיט הפורמוסי, קיימת חשיבות רבה לזיהוי הטרמיט ולאיתורו במקומות נוספים בישראל שעד כה לא היו מוכרים בהקשר זה לאגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.

על כן, המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור שסבור כי צפה בטרמיט הפורמוסי במקומות ובאזורים אשר אינם ידועים למשרד, לדווח על הימצאותו באמצעות כתובת המייל או הטופס המקוון המצורפים, בצירוף תמונה ברורה וחדה ככל הניתן.

אין צורך לדווח על הטרמיט מהאזורים הידועים למשרד: מזרח פתח תקווה והישובים הסמוכים בחבל מודיעין ודרום השרון.

ראיתם אחד כזה מחוץ לאזורים הידועים, שלחו מייל ל: pestcontrol@sviva.gov.il