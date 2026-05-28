אליזבט שוראקי שמלא: "פריצת דרך למתקשים חברתית = מדליית זהב"

עבור ילדים רבים, המציאות היומיומית בבית הספר ובהפסקות היא זירה מורכבת ורצופת מכשולים.

הפרעות קשב וריכוז (ADHD) וקשיי תקשורת חברתית הופכים עבור ילדים הסובלים מהם את "הקוד החברתי", חוקים לא כתובים של אינטראקציה אנושית, למציאות מדומה ולא קשורה לחיים שלהם. כתוצאה מכך ילדים אלה סובלים לעיתים קרובות מבידוד חברתי ומתחושה מתמדת של ריחוק וניכור משאר התלמידים, מצב שהחמיר משמעותית בשנים האחרונות בשל החרדות והמתח המתמיד.

מי שפועלת מדי יום לסייע לילדים אלו ככל יכולתה היא אליזבת שמלא, מנהלת המרכז הירושלמי "משעולים". שמלא החלה את דרכה במקום כסטודנטית ומטפלת באומנות, והתאהבה במטרה החשובה : סיוע לילדים עם סבל ומצוקה בשל בידוד חברתי מסיבות מגוונות ובדרגות חומרה שונות.

במרכז "משעולים" מאמינים כי הדרך הנכונה לעזור לילדים אלו אינה דחיפתם בכוח למסלול רגיל, אלא צעידה משותפת ב"משעול" ייחודי בקצב המותאם להם אישית וגורם להם לחוש בטוחים בעצמם ועם חבריהם.

קיר יצירה של ילדי משעולים צילום: עמותת משעולים

לעקוף קושי חברתי דרך יצירה

הפעילות הטיפולית במרכז ,מתמקדת במתן מענה מקיף לחיזוק מיומנויות יסוד קריטיות כמו הבעה עצמית, ניהול רגשות, העלאת הביטחון העצמי, תחושת מסוגלות ויצירת חברויות חדשות.

הגישה הטיפולית מבוססת על עקיפת חומות החרדה והקושי החברתי באמצעות הבעה ויצירה, הכוללים בין היתר ציור, מוזיקה, דרמה ותנועה. "ילד שקשה לו לדבר את הכאב או את החרדה שלו, יכול לצייר אותה, לנגן אותה או לבטא אותה במשחק תפקידים ", מסבירה שמלא. לדבריה, מדובר בתהליך עומק ממושך שנמשך לעתים שנתיים-שלוש ודורש סבלנות רבה המלווה בהדרכת הורים אינטנסיבית מתוך תפיסה שהחוסן של הילד צומח בבית.

כיום, בעקבות המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת, רשימות ההמתנה במרכז "משעולים" זינקו לשיא בעקבות הצפה רגשית שילדים אינם מסוגלים להכיל.

נינג'ה ישראל: יובל שמלא הוא הנינג'ה הישראלי הראשון צילום: צילום: צילום מסך באדיבות קשת 12)

מלוח הטיפוס ללוח הטיפולי

אליזבת שמלא מוכרת לא רק בשל פעילותה הטיפולית והחברתית אלא גם בשל שם משפחתה שמקושר בישראל אוטומטית לבנה, יובל שמלא, מטפס אולימפי והזוכה בתואר הנינג'ה הישראלי הראשון בעולם וה-16 בסך הכל אחרי שזכה בגמר תכנית המציאות “נינג’ה ישראל”.

אליזבת מוצאת קשר הדוק בין עולם הטיפוס של בנה יובל לעולם הסיוע הטיפולי לילדים עם קשיים חברתיים.

"יובל, מעבר לכך שהביא גאווה רבה למשפחה, מלמד אותנו שיעור מדהים במיקוד, חוסן נפשי והיכולת להמשיך ולהחזיק בקיר הטיפוס הגבוה והאימתני גם כשהשרירים עייפים והאתגר נראה בלתי אפשרי", מספרת אליזבת. היא מקשרת את המסע של בנה למסעם של המטופלים הצעירים שלה: "בטיפול בילדים, ממש כמו בטיפוס, הסוד הוא לא רק להגיע לפסגה, אלא לדעת איך להתמודד עם הנפילות בדרך, למצוא את האחיזה הבאה בתוך הקושי, ולהאמין בעצמך".

"הילדים שמגיעים למשעולים הם הנינג'ות האמיתיות. הם מתמודדים יום-יום באתגרים החברתיים והרגשיים שלהם, ומבחינתי, כל פריצת דרך קטנה שלהם היא מדליית זהב". מסכמת שמלא.

